Томенко провел новую серию перестановок в правительстве

Как и прогнозировал altapress.ru, вновь созданное управление молодежной политики и реализации программ общественного развития возглавила Екатерина Четошникова, проректор алтайского педуниверситета.

Напомним, в новой структуре правительства прежнее управление по спорту и молодежной политике разделили на два ведомства: «молодежное» управление и министерство спорта. До официальной регистрации нового управления Четошникова будет врио начальника прежней структуры.

Начальником управления печати и массовых коммуникаций назначен Евгений Нечепуренко, о возвращении которого также писал altapress.ru.

Евгений Нечепуренко , начальник управления администрации Алтайского края по печати и информации Михаил Хаустов

Это ведомство также выделено в отдельное из управления связи и массовых коммуникаций, руководитель которого Максим Герасимюк уволен с госслужбы в связи с истечением срока контракта. До регистрации нового управления Нечепуренко временно возглавит старое.

По словам Максима Герасимюка, у него не было ни одной личной встречи по поводу будущего с Виктором Томенко, поэтому ему сложно судить о причинах, по которым с ним не продлен контракт. Однако отсутствие такой встречи, считает Герасимюк, говорит о том, что губернатор не видит его в новом составе. Это вполне объяснимо считает он: глава региона обновляет команду.

Олег Веремеинко назначен врио руководителя инспекции строительного и жилнадзора. Веремеинко — еще один выходец из Красноярска: до недавнего времени он возглавлял региональный фонд капремонта (в статусе врио), при этом он был главным инженером фонда. Еще раньше работал замруководителя аналогичной инспекции в Красноярском крае.

Олег Веремеинко. Facebook.

Также уволен с госслужбы с 27 ноября начальник управления по госрегулированию цен и тарифов Сергей Родт. Врио руководителя назначен Олег Колосков, его заместитель, начальника отдела мониторинга, анализа и развития информационных технологий. Колоскову 43 года, в управлении он работал несколько лет.

Почему уволили Сергея Родта?

Сергей Родт — один из самых опытных чиновников в правительстве края, финансист, хорошо знающий, в частности, энергетику. Чем он не устроил губернатора?

Тарифное ведомство подвергается нападкам в любом регионе. Ведь тарифы — вопрос «чувствительный», что Томенко понимает. Но к Сергею Родту у нового губернатора все же могли накопиться претензии.

Сергей Родт. altapress.ru.

Во-первых, на одном из недавних заседаний правительства губернатор мягко, но решительно раскритиковал его за то, что он не проработал вопрос об уменьшении скидки к тарифу на электроэнергию для городского населения. Видимо, тем самым он дал понять, что чиновник не отвечает новым требованиям.

При этом Сергей Родт на этом заседании позволил себе оговориться в присутствии большого числа СМИ, сказав, что решение это антинародное, но необходимое.

Во-вторых, возможно, не устроило губернатора и решение об увеличении тарифа на тепло в Барнауле, вступившее в силу с 2 ноября, и горячую воду (с 15 ноября), что неудобно для начисления платежей.

В-третьих, не исключено, что припомнили Родту и то, что Верховный суд по иску прокуратуру края признал недействующими региональные нормативы потребления воды в марте 2018 года. А новые нормативы к этому времени ведомство не рассчитало. Из-за этого в течение полутора месяцев был правовой пробел: начислять по нормативам управляющие компании не имели права. Хотя потребление имело место.

В-четвертых, новые нормативы, вступившие в силу 3 мая, привели к повышению предельного индекса платы граждан — в Барнауле с 3 мая до 28%, с 1 июля до 31%. Хотя такой рост распространялся на ограниченный круг потребителей (без счетчиков), решение выглядело как весьма непопулярное — в этот момент в крае шла избирательная кампания. И вряд ли оно добавило голоса Виктору Томенко.