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4 октября
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Политика

Экс-знаток клуба «Что? Где? Когда?» будет защищать Петра Порошенко в суде

Известный российский адвокат, бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Илья Новиков станет защитником бывшего президента Украины Петра Порошенко по ряду уголовных дел, возбужденных против него, пишет Украина.ru.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Такое решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований (ГБР) обратиться за правовой помощью к России. В частности, речь идет об уголовном деле по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине, — говорят в пресс-служба партии „Европейская солидарность“. — Стоит отметить, что в российских судах господин Новиков защищал и защищает украинских граждан».

На Украине против Порошенко ГБР открыло несколько расследований, в частности по факту хищений в оборонной отрасли, купли и продажи завода «Кузница на Рыбальском» и использовании офшорных компаний для вывода средств с Украины.

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