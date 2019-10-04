Экс-знаток клуба «Что? Где? Когда?» будет защищать Петра Порошенко в суде

Такое решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований (ГБР) обратиться за правовой помощью к России. В частности, речь идет об уголовном деле по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
«В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине, — говорят в пресс-служба партии „Европейская солидарность“. — Стоит отметить, что в российских судах господин Новиков защищал и защищает украинских граждан».
На Украине против Порошенко ГБР открыло несколько расследований, в частности по факту хищений в оборонной отрасли, купли и продажи завода «Кузница на Рыбальском» и использовании офшорных компаний для вывода средств с Украины.