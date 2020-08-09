Эксперт рассказал о самом трудном выборе Путина за 20 лет

Российский экономист и эксперт Михаил Хазин, известный своими критическими оценками происходящих в стране событий, считает, что президент Владимир Путин в середине 2020 года оказался перед очень трудным выбором. Может быть, даже самым трудным за те 20 лет, что Путин управляет страной.

Хазин констатирует, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, очень сильно ударил по экономике страны. Именно по этой причине у государства больше нет ресурсов для того, чтобы одновременно поддерживать высокий уровень жизни привилегированной элиты и хотя бы приемлемый уровень жизни всего остального населения.

«Обрушение цен на нефть, стремительное ослабление рубля и ухудшение общемировой конъюнктуры ставит перед Путиным очень сложный выбор: либо позволить либеральной команде управленцев продолжить свою политику по окончательному разграблению российского государства, либо взять новый курс на изменение модели развития России. Условно ее можно назвать патриотической или консервативной», цитирует Хазина deita.ru.

Михаил Хазин. Анна Зайкова

Смысл нового экономического и политического курса заключается в том, что рубль из чисто спекулятивного актива превращается в инвестиционный инструмент. Прекращается вывод денег за границу и начинается кредитование реального сектора экономики, производства и промышленности. Это позволит уже через несколько месяцев переломить тренд падения экономики, который, по словам Хазина, продолжается в стране более семи лет.

Если Путин сделает выбор в пользу этой модели, ему придется столкнуться с небывалым противостоянием либералов, которые пойдут на все, чтобы его сместить.