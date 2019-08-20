Эксперт рассказал, почему Россия не раскрывает данные о выбросе радиации после взрыва под Северодвинском

Станции мониторинга радиации в РФ могли быть выведены из строя после взрыва в Северодвинске из-за соперничества с США в военной сфере и желания российских властей защитить обороноспособность страны.

Так считает главред экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов, пишет ura.ru.

«Речь идет о выходе из строя станций мониторинга, которые включены в международную систему обмена информацией. Эти станции, что важно, передают данные, которые могут рассекретить, что именно за взрыв произошел под Северодвинском, какая там была ракета и т. д. Российские власти хотели бы скрыть это от общественности. Поэтому тут можно говорить не о закрытии сведений о радиационной безопасности, а о сокрытии данных о том, какой взрыв там произошел и какие именно материалы были выброшены (что может указать на то оружие, которое там испытывали). Американцы этим ожидаемо недовольны», — заявил эксперт.

Ранее появилась информация о том, что в России четыре станции мониторинга, установленные для отслеживания уровня радиации, прекратили передачу данных через несколько дней после ЧП под Северодвинском. <Одна из станций находится в Алтайском крае — Залесове>.

Радиоактивное облако

Между тем исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо опубликовал в своем микроблоге карту распространения радиационного шлейфа.

На ней изображено дисперсионное моделирование гипотетических частиц после аварии 8 августа.

«Воздушная масса этих частиц увеличивается со временем, поскольку ветры рассеивают их через несколько дней», — отмечает Зербо.

Судя по изображению, большая часть облака после взрыва могла переместиться на Урал, Западную Сибирь и Казахстан.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.

Взрыв на полигоне произошел при испытании ракеты нового типа под Северодвинском 8 августа. Погибли пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».

Эксперты после взрыва в Северодвинске обследовали 91 медицинского работника и не выявили ни у одного превышения допустимого уровня радиационного облучения, пишет News.ru.

Комментарий президента

Никакой угрозы радиоактивного заражения нет, заявил во время визита во Францию президент РФ Владимир Путин.

«Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. <…> Мы серьезных изменений там не видим», — сказал президент РФ, добавив, что власти принимают «превентивные меры», а все погибшие и пострадавшие в результате аварии будут представлены к госнаградам.

Станции мониторинга

Станции мониторинга — часть международной сети, которая состоит из сотен объектов, созданных для контроля соблюдения положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний во всем мире. Страны-участницы соглашения, среди которых есть и Россия, несут ответственность за эксплуатацию мониторинговых станций.