Эксперт рассказал, почему Россия не раскрывает данные о выбросе радиации после взрыва под Северодвинском

Так считает главред экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов, пишет ura.ru.
«Речь идет о выходе из строя станций мониторинга, которые включены в международную систему обмена информацией. Эти станции, что важно, передают данные, которые могут рассекретить, что именно за взрыв произошел под Северодвинском, какая там была ракета и т. д. Российские власти хотели бы скрыть это от общественности. Поэтому тут можно говорить не о закрытии сведений о радиационной безопасности, а о сокрытии данных о том, какой взрыв там произошел и какие именно материалы были выброшены (что может указать на то оружие, которое там испытывали). Американцы этим ожидаемо недовольны», — заявил эксперт.
Ранее появилась информация о том, что в России четыре станции мониторинга, установленные для отслеживания уровня радиации, прекратили передачу данных через несколько дней после ЧП под Северодвинском. <Одна из станций находится в Алтайском крае — Залесове>.
Радиоактивное облако
Между тем исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо опубликовал в своем микроблоге карту распространения радиационного шлейфа.
На ней изображено дисперсионное моделирование гипотетических частиц после аварии 8 августа.
«Воздушная масса этих частиц увеличивается со временем, поскольку ветры рассеивают их через несколько дней», — отмечает Зербо.
Судя по изображению, большая часть облака после взрыва могла переместиться на Урал, Западную Сибирь и Казахстан.
To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.
Взрыв на полигоне произошел при испытании ракеты нового типа под Северодвинском 8 августа. Погибли пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».
Эксперты после взрыва в Северодвинске обследовали 91 медицинского работника и не выявили ни у одного превышения допустимого уровня радиационного облучения, пишет News.ru.
Комментарий президента
Никакой угрозы радиоактивного заражения нет, заявил во время визита во Францию президент РФ Владимир Путин.
«Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. <…> Мы серьезных изменений там не видим», — сказал президент РФ, добавив, что власти принимают «превентивные меры», а все погибшие и пострадавшие в результате аварии будут представлены к госнаградам.
Станции мониторинга
Станции мониторинга — часть международной сети, которая состоит из сотен объектов, созданных для контроля соблюдения положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний во всем мире. Страны-участницы соглашения, среди которых есть и Россия, несут ответственность за эксплуатацию мониторинговых станций.