Алтайская станция контроля радиации перестала передавать сообщения после взрыва под Северодвинском

А станция в Уссурийске продолжает работать, сообщает ТАСС.
Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо сообщил, что эксперты обращаются к российским коллегам с требованием в кратчайшие сроки возобновить работы станций, пишет The Wall Street Journal.
Между тем прекращение передачи данных о ядерных испытаниях издание связывает со взрывом 8 августа при испытании ракеты на радиоизотопных источниках питания, пишет «Эхо Москвы».
Ранее Зербо сообщил, что 10 августа из-за сбоев связи вышли из строя российские станции в подмосковной Дубне и Кирове. По его словам, ЧП произошло из-за взрыва на военном полигоне в Архангельской области 8 августа, жертвами которого стали пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».
Эксперты после взрыва в Северодвинске обследовали 91 медицинского работника и не выявили ни у одного превышения допустимого уровня радиационного облучения, пишет News.ru.
Никакой угрозы радиоактивного заражения нет, заявил во время визита во Францию президент РФ Владимир Путин.
«Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. <…> Мы серьезных изменений там не видим», — сказал президент РФ, добавив, что власти принимают «превентивные меры», а все погибшие и пострадавшие в результате аварии будут представлены к госнаградам.
Мнение экспертов
По мнению экспертов, нехватка информации мешает остальным странам узнать больше сведений о технологиях, которые испытывали в России, пишет Forbes.
Опрошенные WSJ эксперты по контролю над вооружениями предположили, что Россия пытается скрыть информацию о ядерных технологиях, которые были причастны к взрыву под Северодвинском. В то же время эксперты не верят, что речь идет об устройстве с ядерной боеголовкой, и что российская сторона планировала сохранить в тайне любые испытания ядерного оружия.
Станции мониторинга
Станции мониторинга — часть международной сети, которая состоит из сотен объектов, созданных для контроля соблюдения положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний во всем мире. Страны-участницы соглашения, среди которых есть и Россия, несут ответственность за эксплуатацию мониторинговых станций.
Между тем Зербо опубликовал в своем микроблоге карту распространения радиационного шлейфа.
To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.