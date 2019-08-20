Алтайская станция контроля радиации перестала передавать сообщения после взрыва под Северодвинском

Российские станции в Алтайском крае (Залесово) и на Чукотке (Билибино), входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать информацию 13 августа.

А станция в Уссурийске продолжает работать, сообщает ТАСС.

Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо сообщил, что эксперты обращаются к российским коллегам с требованием в кратчайшие сроки возобновить работы станций, пишет The Wall Street Journal.

Между тем прекращение передачи данных о ядерных испытаниях издание связывает со взрывом 8 августа при испытании ракеты на радиоизотопных источниках питания, пишет «Эхо Москвы».

Ранее Зербо сообщил, что 10 августа из-за сбоев связи вышли из строя российские станции в подмосковной Дубне и Кирове. По его словам, ЧП произошло из-за взрыва на военном полигоне в Архангельской области 8 августа, жертвами которого стали пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».

Эксперты после взрыва в Северодвинске обследовали 91 медицинского работника и не выявили ни у одного превышения допустимого уровня радиационного облучения, пишет News.ru.

Никакой угрозы радиоактивного заражения нет, заявил во время визита во Францию президент РФ Владимир Путин.

«Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. <…> Мы серьезных изменений там не видим», — сказал президент РФ, добавив, что власти принимают «превентивные меры», а все погибшие и пострадавшие в результате аварии будут представлены к госнаградам.

Мнение экспертов

По мнению экспертов, нехватка информации мешает остальным странам узнать больше сведений о технологиях, которые испытывали в России, пишет Forbes.

Опрошенные WSJ эксперты по контролю над вооружениями предположили, что Россия пытается скрыть информацию о ядерных технологиях, которые были причастны к взрыву под Северодвинском. В то же время эксперты не верят, что речь идет об устройстве с ядерной боеголовкой, и что российская сторона планировала сохранить в тайне любые испытания ядерного оружия.

Станции мониторинга

Станции мониторинга — часть международной сети, которая состоит из сотен объектов, созданных для контроля соблюдения положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний во всем мире. Страны-участницы соглашения, среди которых есть и Россия, несут ответственность за эксплуатацию мониторинговых станций.

Между тем Зербо опубликовал в своем микроблоге карту распространения радиационного шлейфа.