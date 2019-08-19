После ЧП под Северодвинском две станции перестали передавать данные о радиации

Данные перестали поступать от станций в Дубне и Кирове через два дня после ЧП. Россия объяснила все «проблемами с сетью и связью».
Пока Зербо не выдвинул никаких предположений относительно причин этого отключения.
«Мы ожидаем дальнейших отчетов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены», — отметил он.
Данные станции являются частью международной сети, которая следит за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, пишет polit.ru.
Ранее Росгидромет подтвердил краткосрочное превышение радиационного фоне в Северодвинске до 16 раз в день аварии на полигоне под Неноксой, однако заявил, что спустя два часа показатели вернулись к норме.
Ранее сообщалось, что в Северодвинске и Архангельске из аптек раскупили весь йод после инцидента на военном объекте.
8 августа в Архангельской области взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка, писало издание 29.ru.
От взрыва на военном полигоне погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили тяжелые травмы.
Предварительные причины происшествия оглашены в специальном сообщении пресс-службы «Росатома».
«В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации. Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести. В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорилось в сообщении.