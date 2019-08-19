После ЧП под Северодвинском две станции перестали передавать данные о радиации

Две российские станции мониторинга радиации перестали передавать данные после того, как произошел взрыв под Северодвинском, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.

Данные перестали поступать от станций в Дубне и Кирове через два дня после ЧП. Россия объяснила все «проблемами с сетью и связью».

Пока Зербо не выдвинул никаких предположений относительно причин этого отключения.

«Мы ожидаем дальнейших отчетов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены», — отметил он.

Данные станции являются частью международной сети, которая следит за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, пишет polit.ru.

Ранее Росгидромет подтвердил краткосрочное превышение радиационного фоне в Северодвинске до 16 раз в день аварии на полигоне под Неноксой, однако заявил, что спустя два часа показатели вернулись к норме.

Ранее сообщалось, что в Северодвинске и Архангельске из аптек раскупили весь йод после инцидента на военном объекте.

8 августа в Архангельской области взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка, писало издание 29.ru.

От взрыва на военном полигоне погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили тяжелые травмы.

Погибшие атомщики. Администрация Сарова.

Предварительные причины происшествия оглашены в специальном сообщении пресс-службы «Росатома».