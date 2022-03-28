Эксперт заявил, что Европа может загнать себя в ловушку санкциями против России

Британский политический обозреватель Энтони Уэббер заявил, что европейские страны не подумали о последствиях санкций против России для самих себя.

Он напомнил, что ограничения против страны спровоцировали массовые акции протеста в регионе.

«Дело в том, что когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций для самой Великобритании. Это касается и прочих европейских стран», — сказал он.

По мнению эксперта, население западных стран не сможет выдержать такой серьёзный рост повседневных расходов и начнет давить на свои правительства.

Он отметил, что Европе теперь важно полностью изменить свою политику и осознать, что страны, которые вводят санкции против России, в итоге «вводят санкции против самих себя», сказал Уэббер в интервью RT.

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