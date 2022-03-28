28 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Эксперт заявил, что Европа может загнать себя в ловушку санкциями против России

Британский политический обозреватель Энтони Уэббер заявил, что европейские страны не подумали о последствиях санкций против России для самих себя.

Доллар. Валюта.
Доллар. Валюта.
CC0

Он напомнил, что ограничения против страны спровоцировали массовые акции протеста в регионе.

«Дело в том, что когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций для самой Великобритании. Это касается и прочих европейских стран», — сказал он.

По мнению эксперта, население западных стран не сможет выдержать такой серьёзный рост повседневных расходов и начнет давить на свои правительства.

Он отметил, что Европе теперь важно полностью изменить свою политику и осознать, что страны, которые вводят санкции против России, в итоге «вводят санкции против самих себя», сказал Уэббер в интервью RT.

Ранее алтайский депутат Даниил Бессарабов показал свое увлечение гончарным делом — в качестве импортозамещения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость