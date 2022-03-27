Депутат Бессарабов подвел итоги недели: назло санкциям, вылепил зеленую чашку, для импортозамещения

Бессарабов подчеркнул, что в «Главное за неделю» попало «Импортозамещение в России».
«В рамках поддержки экономики страны, местных сельхозпроизводителей и развития механизмов внутреннего производства — посетил Алтайское производственное предприятие ООО „Курай Агро Плюс“ и Барнаульский АПЗ „РОТОР“. Рассказал о господдержке отраслей, а также о том, какими темпами увеличиваем производство и насколько велики запасы сельхозкультур», — пояснил депутат.
Также парламентарий выделил еще три важных, по его мнению, категории — из произошедшего за неделю:
- «Назло санкциям» — о мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях санкционного давления зарубежных государств;
- «Новые детские выплаты» — о введении с 1 апреля нового пособия на детей от 8 до 16 лет и условиях его получения;
- «Переиграли Запад» — продолжаем укреплять экономику России (поручение президента России о переводе оплаты за поставляемые на запад нефть и газ в российские рубли).
Также Бессарабов рассказал, как в субботу, 26 марта, освоил гончарное дело.
«Субботнее утро. Гончарное дело — очень интересное и увлекательное занятие. Пробовали?» — обратился народный избранник к подписчикам.
На кадрах видно, как депутат раскрашивает в зеленый цвет вылепленную из глины чашку.
Ранее Бессарабов рассказал, как «поймал волну» на первой тренировке по серфингу.