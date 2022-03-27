Депутат Бессарабов подвел итоги недели: назло санкциям, вылепил зеленую чашку, для импортозамещения

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Telegram об итогах рабочей недели, разделив информацию на категории, например, «Назло санкциям», «Импортозамещение» и другие.

Бессарабов подчеркнул, что в «Главное за неделю» попало «Импортозамещение в России».

«В рамках поддержки экономики страны, местных сельхозпроизводителей и развития механизмов внутреннего производства — посетил Алтайское производственное предприятие ООО „Курай Агро Плюс“ и Барнаульский АПЗ „РОТОР“. Рассказал о господдержке отраслей, а также о том, какими темпами увеличиваем производство и насколько велики запасы сельхозкультур», — пояснил депутат.

Также парламентарий выделил еще три важных, по его мнению, категории — из произошедшего за неделю:

«Назло санкциям» — о мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях санкционного давления зарубежных государств;

«Новые детские выплаты» — о введении с 1 апреля нового пособия на детей от 8 до 16 лет и условиях его получения;

«Переиграли Запад» — продолжаем укреплять экономику России ( поручение президента России о переводе оплаты за поставляемые на запад нефть и газ в российские рубли).



Также Бессарабов рассказал, как в субботу, 26 марта, освоил гончарное дело.

«Субботнее утро. Гончарное дело — очень интересное и увлекательное занятие. Пробовали?» — обратился народный избранник к подписчикам.

На кадрах видно, как депутат раскрашивает в зеленый цвет вылепленную из глины чашку.

Ранее Бессарабов рассказал, как «поймал волну» на первой тренировке по серфингу.