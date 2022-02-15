Депутат Бессарабов «поймал волну». Ему напомнили, что на Алтае многие не могут себе этого позволить

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram , как провел минувшие выходные.

Даниил Бессарабов на тренировке по серфингу.

Бессарабов сообщил, что в воскресенье, 13 февраля, у него прошла первая тренировка по серфингу.

«Волну поймал», — написал парламентарий.

В комментариях к публикации спросили, сложно ли устоять на доске для серфинга.

«Если хочется — нужно пробовать! Впечатления отличные!» — ответил народный избранник.

В комментариях подчеркнули, что серфинг — это «очень крутое» развлечение, которое хочется испытать на себе.

Однако не все подписчики зарядились позитивом от поста. В частности, депутату напомнили, что многим хочется прокатиться на доске по воде, но лишь немногие могут это попробовать.

«Конечно, это здорово. Но депутаты должны работать, чтобы большинство могли себе позволить это», — написал один из комментаторов.

Ранее Бессарабов пришел на выставку продуктов и попробовал кусочек сыра. Кстати, сыр — алтайский, так что большинство могут себе позволить это.

Напомним, год назад депутат посетил спортивно-стрелковый комплекс и уверенно «разрядился» в мишени.