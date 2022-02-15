Депутат Бессарабов «поймал волну». Ему напомнили, что на Алтае многие не могут себе этого позволить

Бессарабов сообщил, что в воскресенье, 13 февраля, у него прошла первая тренировка по серфингу.
«Волну поймал», — написал парламентарий.
В комментариях к публикации спросили, сложно ли устоять на доске для серфинга.
«Если хочется — нужно пробовать! Впечатления отличные!» — ответил народный избранник.
В комментариях подчеркнули, что серфинг — это «очень крутое» развлечение, которое хочется испытать на себе.
Однако не все подписчики зарядились позитивом от поста. В частности, депутату напомнили, что многим хочется прокатиться на доске по воде, но лишь немногие могут это попробовать.
«Конечно, это здорово. Но депутаты должны работать, чтобы большинство могли себе позволить это», — написал один из комментаторов.
Ранее Бессарабов пришел на выставку продуктов и попробовал кусочек сыра. Кстати, сыр — алтайский, так что большинство могут себе позволить это.
Напомним, год назад депутат посетил спортивно-стрелковый комплекс и уверенно «разрядился» в мишени.