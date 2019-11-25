Эксперты обсуждают переход Кадырова на новую работу

Глава Чечни всерьез претендует на единоличное представление позиции России в странах Ближнего Востока, считают эксперты.

«Чеченское телевидение в репортаже о поездке Рамзана Кадырова в ОАЭ сделало избыточный акцент на уважении арабских шейхов к главе Чечни, обратили внимание жители республики. Визиты Кадырова на Ближний Восток выгодны и ему самому, и руководству России», — сообщает «Кавказский узел».