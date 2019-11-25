Эксперты обсуждают переход Кадырова на новую работу

Глава Чечни всерьез претендует на единоличное представление позиции России в странах Ближнего Востока, считают эксперты.
«Чеченское телевидение в репортаже о поездке Рамзана Кадырова в ОАЭ сделало избыточный акцент на уважении арабских шейхов к главе Чечни, обратили внимание жители республики. Визиты Кадырова на Ближний Восток выгодны и ему самому, и руководству России», — сообщает «Кавказский узел».
По мнению историка Ахмеда Макарова, российское руководство может попытаться извлечь максимальную выгоду из зарубежных контактов Кадырова и даже, возможно, предложит ему соответствующий пост.
«Это (визиты на Ближний Восток) выгодно и Кадырову, поскольку укрепляет его имидж мусульманского политика, и руководству России, поскольку таким образом создается реальный и достаточно неплохо функционирующий канал связи с одной из влиятельных мусульманских стран», — рассказал он журналистам.
Ранее президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов предположил, что глава Чечни Рамзан Кадыров в обозримом будущем может покинуть свой пост ради продвижения интересов России на Ближнем Востоке, пишет ura.ru.
Другое мнение
Командировка главы Чечни Рамзана Кадырова на Ближний Восток является ситуативной необходимостью и не говорит о возможном переходе политика на новую международную должность, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.