Эксперты оценили количество позитива и негатива о Викторе Томенко в соцсетях

В декабре 2020 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 34 место среди всех глав регионов России по доле позитивных сообщений в социальных сетях.

Губернатор Виктор Томенко катается на лыжах в аномальные морозы

Доля позитивных сообщений в адрес руководителя алтайского правительства составила 5,88%.

Списке по негативным упоминаниям Томенко занял 60 место (2,85%). Меньше из глав регионов Сибири только у омского губернатора Александра Буркова (2,62%) и кемеровского Сергея Цивилева (1,58%).

Наибольшая доля негативных упоминаний в декабре у главы Хакасии Валентина Коновалова (12,3%), на втором месте — губернатор Томской области Сергей Жвачкин (8,7%), третье место занял новосибирский губернатор Андрей Травников (8,2%).

Чаще всего в позитивном ключе упоминали Александра Евстифеева ((Марий Эл, 17,76%), на втором месте — Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область, 15,72%), на третьем — Александр Никитин (Тамбовская область, 15%).

Аналитики пришли к выводу, что губернаторам удалось воспользоваться предпраздничным позитивом.

«Доля положительных упоминаний в декабре увеличилась, несмотря на сохраняющуюся непростую коронавирусную обстановку. Кроме того, наблюдается снижение негативных упоминаний», — сообщает Центр политической конъюнктуры.

Ранее Виктор Томенко попал в число не самых выдающихся губернаторов 2020 года в исследовании, проведенном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».