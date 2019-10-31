Эксперты засомневались в секретности характеристики КГБ на молодого Путина

Ее выдавал не КГБ, а районный комитет комсомола.

«Это обычная комсомольская характеристика. И выдал ее Дзержинский райком комсомола, а никак не КГБ», — сказал Тарадин и подчеркнул, что такие документы никогда не были секретными.