Эксперты засомневались в секретности характеристики КГБ на молодого Путина

Ее выдавал не КГБ, а районный комитет комсомола.
«Это обычная комсомольская характеристика. И выдал ее Дзержинский райком комсомола, а никак не КГБ», — сказал Тарадин и подчеркнул, что такие документы никогда не были секретными.
В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина: https://t.co/WrloUDtZCW pic.twitter.com/dvMVnqkVuB— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 30 октября 2019 г.
Ранее сообщалось, что характеристика будущего главы государства оказалась в числе рассекреченных документов. Петербургские журналисты писали, что ее выдавал комитет госбезопасности, пишет Lenta.Ru.
В характеристике на «товарища Путина» говорится, что он постоянно повышает свой идейно-политический уровень и профессиональное мастерство, а также занимается спортом в свободное от работы время.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал закономерным интерес россиян к прошлому Путина, пишет mail.ru.
В декабре 2019 года Центральный государственный архив историко-политических документов, один из самых крупных в Российской Федерации, отметит свое 90-летие.