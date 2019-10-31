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Политика

Эксперты засомневались в секретности характеристики КГБ на молодого Путина

Характеристика Владимира Путина не была секретной, заявил «360» директор Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга Владимир Тарадин.

Владимир Владимирович Путин в молодости.
Владимир Владимирович Путин в молодости.
liveinternet.ru

Ее выдавал не КГБ, а районный комитет комсомола.

«Это обычная комсомольская характеристика. И выдал ее Дзержинский райком комсомола, а никак не КГБ», — сказал Тарадин и подчеркнул, что такие документы никогда не были секретными.

Ранее сообщалось, что характеристика будущего главы государства оказалась в числе рассекреченных документов. Петербургские журналисты писали, что ее выдавал комитет госбезопасности, пишет Lenta.Ru.

В характеристике на «товарища Путина» говорится, что он постоянно повышает свой идейно-политический уровень и профессиональное мастерство, а также занимается спортом в свободное от работы время.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал закономерным интерес россиян к прошлому Путина, пишет mail.ru.

В декабре 2019 года Центральный государственный архив историко-политических документов, один из самых крупных в Российской Федерации, отметит свое 90-летие.

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