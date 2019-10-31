Рассекречена характеристика КГБ на молодого «товарища Путина»

О 25-летнем Владимире Путине отозвались положительно, он за время своей службы зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник. За его работу будущему президенту РФ вручали благодарность от руководства управления, пишет nevnov.ru.
«Пройдя наработку в УКГБ ЛО, товарищ Путин активно включился в общественную жизнь подразделения», — отмечено в характеристике.
С 1975 года Владимир Путин был членом комсомольского бюро и отвечал за организационную и спортивную работу. Он всегда справлялся в поручениями успешно и проявлял инициативу.
В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина: https://t.co/WrloUDtZCW pic.twitter.com/dvMVnqkVuB— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 30 октября 2019 г.
Из характеристики стало известно, что Путин активно занимался спортом в свободное время и уже тогда был мастером спорта по СССР по борьбе дзюдо и самбо. Имеет также титул чемпиона Ленинграда по дзюдо 1976 года.
В декабре 2019 года Центральный государственный архив историко-политических документов, один из самых крупных в Российской Федерации, отметит свое 90-летие.