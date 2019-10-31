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Политика

Рассекречена характеристика КГБ на молодого «товарища Путина»

Накануне в бывшем Ленинградском партийном архиве показали характеристику молодого Владимира Путина в годы его службы в КГБ.

Владимир Владимирович Путин в молодости.
Владимир Владимирович Путин в молодости.
liveinternet.ru

О 25-летнем Владимире Путине отозвались положительно, он за время своей службы зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник. За его работу будущему президенту РФ вручали благодарность от руководства управления, пишет nevnov.ru.

«Пройдя наработку в УКГБ ЛО, товарищ Путин активно включился в общественную жизнь подразделения», — отмечено в характеристике.

С 1975 года Владимир Путин был членом комсомольского бюро и отвечал за организационную и спортивную работу. Он всегда справлялся в поручениями успешно и проявлял инициативу.

Из характеристики стало известно, что Путин активно занимался спортом в свободное время и уже тогда был мастером спорта по СССР по борьбе дзюдо и самбо. Имеет также титул чемпиона Ленинграда по дзюдо 1976 года.

В декабре 2019 года Центральный государственный архив историко-политических документов, один из самых крупных в Российской Федерации, отметит свое 90-летие.

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