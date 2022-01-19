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Политика

Елбасы впервые после акций протеста в стране выступил с обращением к нации

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к народу впервые после событий в республике.

Нурсултан Назарбаев.
Нурсултан Назарбаев.
akorda.kz

Он отметил, что, вопреки слухам, он никуда не уезжал, как пенсионер он находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана.

Он призвал поддержать программу реформ действующего президента Касыма-Жомарта Токаева, который «обладает всей полнотой власти», отмечает РИА Новости.

Экс-президент опроверг слухи о существующем конфликте между местными элитами.

Также Назарбаев прокомментировал протесты в Казахстане. Он говорит, что целью этих беспорядков было «разрушение целостности страны и устоев государства».

«Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос», — добавил экс-президент Казахстана.

В начале января в Казахстане прошли митинги, которые переросли в погромы и беспорядки. В республику на несколько дней были введены миротворческие силы ОДКБ, пишет bfm.ru. Все это время экс-президент Нурсултан Назарбаев хранил молчание.

Его помощник сообщил, что он находится в стране. СМИ сообщали о том, что его семья и дочери с мужьями покинули страну.

Были версии, что Назарбаев находится в коме или умер. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что елбасы могли ликвидировать.

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