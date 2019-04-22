Елена Зеленская: что известно о новой первой леди Украины

С 22 апреля внимание СМИ сегодня приковано к новой первой леди Украины — Елене Зеленской, супруге победившего на выборах президента страны Владимира Зеленского. Ей 41 год, она мать двоих детей — 14-летней Александры и 5-летнего Кирилла. Рассказываем, что еще известно о Елене Зеленской, жене избранного президента Украины.

Что известно о Елене Зеленской

Елена Зеленская с мужем ровесники. Первая леди родилась в Кривом Роге в 1978 году, сообщает РБК.

С Владимиром Зеленским Елена Кияшко (девичья фамилия будущей первой леди) познакомилась в студенчестве. Они поженились через 8 лет отношений, и в браке уже 16 лет.

«Я люблю ее так же, как себя самого, — цитирует Владимира Зеленского Газета.ru со ссылкой на 24tv.ua. — А когда твоя любимая жена дарит тебе детей, ты понимаешь, что детей любишь даже больше, чем себя, это катастрофа!».

Владимир Зеленский и команда празднуют победу. facebook.com/ze2019official

Елена Зеленская работает автором в юмористической студии «Квартал-95» (принадлежит Зеленскому). Она владеет 0,01% акций компании, а также 25% акций компании по переработке и консервированию рыбы, уточняет РИА Новости.

Кроме того, супруге Владимира Зеленского принадлежат две квартиры площадью 129,8 и 284 кв. метров, парковочное место и автомобиль Mercedes-Benz S 500 4Matic.

Владимир Зеленский и команда празднуют победу. facebook.com/ze2019official

Что известно о Владимире Зеленском

Владимир Зеленский — украинский общественный и политический деятель. Родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. Окончил Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, не считая двух месяцев практики.

Владеет русским, украинским и английским языками.

До президентских выборов был более известен как шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист.

Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». С 1998 по 2003 год «квартал» выступал в Высшей лиге КВН у Александра Маслякова.