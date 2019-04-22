Стиль блицкрига. Кандидаты и эксперты оценили президентские выборы на Украине

21 апреля во втором туре Украина, судя по всему, выбрала нового президента. Владимир Зеленский лидирует с 73,09% голосов избирателей после обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины 80% электронных протоколов (утро 22 апреля). Действующий президент Украины Петр Порошенко получил поддержку 24,57% избирателей, передает ТАСС.

По данным ЦИК, 2,32% бюллетеней признаны недействительными. Как свидетельствует информация Центризбиркома, Зеленский лидирует во всех регионах Украины, кроме Львовской области.

Заявления кандидатов

Оба кандидата уже выступили с официальными заявлениями.

Владимир Зеленский,

кандидат в президенты Украины:

Мы сделали это вместе… Спасибо журналистам, спасибо украинцам, голосовавшим за меня, а также тем, кто сделал иной выбор. Обещаю, что ни за что не подведу никого из вас. И последнее, пока я еще не президент, должен сказать как гражданин Украины всем странам, экс-республикам Советского Союза. Посмотрите на нас, все возможно. И у вас тоже все получится.

Другой кандидат — Петр Порошенко — также выступил с обращением к нации, пообещав противостоять Кремлю.

Петр Порошенко,

президент Украины:

Наша команда и в дальнейшем будет противостоять Кремлю, и это еще одна причина, почему я должен остаться в политике. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики. Я остаюсь бороться за Украину. Наша команда должна защитить те достижения, которые мы вместе с вами завоевали<…> Не могу не добавить: я готов подставить Зеленскому, чтобы он не наделал ошибок, опытное плечо. Но только в тех решениях, которые приблизят нас к Евросоюзу и НАТО.

Петр Порошенко в избирательном штабе 21 апреля. president.gov.ua

На это Зеленский сказал, что готов рассмотреть кандидатуру Порошенко на один из государственных постов, если этого попросит общество.

Планы Зеленского

Теперь уже экс-шоумен намерен продолжать в качестве президента минский процесс и «нормандский формат», закончить военные действия на востоке страны, провести ряд кадровых перестановок, в частности, сменить генпрокурора и избавиться от кортежей.

Мнение экспертов

Еще осенью 2018 года никто не мог представить себе, что шоумен Владимир Зеленский сможет на самом деле стать президентом Украины.

Вадим Карасев,

украинский политолог , директор Института глобальных стратегий:

Он провел кампанию в стиле блицкрига, и просто не успели к этой кампании — напористой, технологичной, цифровой — адаптироваться. Политические тяжеловесы проводили старую кампанию, в старом стиле, а тут победила не просто молодость, но и новые политические силы, новые формы работы с избирателями <…> Зеленский — это центристский путь к миру, без эскалации, но и без соглашательского отношения, или соглашательской позиции, или позиции умиротворения РФ.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии говорит: «Много чего может измениться, в том числе может измениться отношение к Зеленскому, которого сегодня воспринимают как спасителя. А к Порошенко… Завтра будут сокрушаться по поводу того, «за кого мы опять проголосовали!»

Оппозиционер

Действующий президент Петр Порошенко уже объявил о переходе в оппозицию к Владимиру Зеленскому, пишет ТАСС.

«Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную. Но страна, наша лучшая в мире Украина, только выиграет от этого», — сказал Порошенко, выступая в своем избирательном штабе.

«Понятно же было, насколько ожесточенная борьба ожидается на фоне той грязной информационной войны, которую вели изнутри мои политические оппоненты, а извне — российские фейковые новости и мощная пропагандистская машина гибридной войны», — считает г-н Порошенко.

Жалость экс-президента

Экс-президент Украины Леонид Кучма <занимал пост с 1994-го до 2005 года> заявил, что, ему «немного даже жаль» нового президента, пишет «Интерфакс-Украина».

«Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта», — сказал Кучма пожелал победителю быть честным и выполнять обещания, данные избирателям.

Официально окончательные данные президентских выборов обнародуют 30 апреля.

Что известно о Зеленском

Владимир Зеленский —украинский общественный и политический деятель. Родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. Окончил Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, не считая двух месяцев практики.

Владеет русским, украинским и английским языками.

До президентских выборов был более известен как шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». С 1998 по 2003 год «квартал» выступал в Высшей лиге КВН у Александра Маслякова.