Стиль блицкрига. Кандидаты и эксперты оценили президентские выборы на Украине

По данным ЦИК, 2,32% бюллетеней признаны недействительными. Как свидетельствует информация Центризбиркома, Зеленский лидирует во всех регионах Украины, кроме Львовской области.
Заявления кандидатов
Оба кандидата уже выступили с официальными заявлениями.
Владимир Зеленский,
кандидат в президенты Украины:
Мы сделали это вместе… Спасибо журналистам, спасибо украинцам, голосовавшим за меня, а также тем, кто сделал иной выбор. Обещаю, что ни за что не подведу никого из вас. И последнее, пока я еще не президент, должен сказать как гражданин Украины всем странам, экс-республикам Советского Союза. Посмотрите на нас, все возможно. И у вас тоже все получится.
Другой кандидат — Петр Порошенко — также выступил с обращением к нации, пообещав противостоять Кремлю.
Петр Порошенко,
президент Украины:
Наша команда и в дальнейшем будет противостоять Кремлю, и это еще одна причина, почему я должен остаться в политике. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики. Я остаюсь бороться за Украину. Наша команда должна защитить те достижения, которые мы вместе с вами завоевали<…> Не могу не добавить: я готов подставить Зеленскому, чтобы он не наделал ошибок, опытное плечо. Но только в тех решениях, которые приблизят нас к Евросоюзу и НАТО.
На это Зеленский сказал, что готов рассмотреть кандидатуру Порошенко на один из государственных постов, если этого попросит общество.
Планы Зеленского
Теперь уже экс-шоумен намерен продолжать в качестве президента минский процесс и «нормандский формат», закончить военные действия на востоке страны, провести ряд кадровых перестановок, в частности, сменить генпрокурора и избавиться от кортежей.
Мнение экспертов
Еще осенью 2018 года никто не мог представить себе, что шоумен Владимир Зеленский сможет на самом деле стать президентом Украины.
Вадим Карасев,
украинский политолог, директор Института глобальных стратегий:
Он провел кампанию в стиле блицкрига, и просто не успели к этой кампании — напористой, технологичной, цифровой — адаптироваться. Политические тяжеловесы проводили старую кампанию, в старом стиле, а тут победила не просто молодость, но и новые политические силы, новые формы работы с избирателями <…> Зеленский — это центристский путь к миру, без эскалации, но и без соглашательского отношения, или соглашательской позиции, или позиции умиротворения РФ.
Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии говорит: «Много чего может измениться, в том числе может измениться отношение к Зеленскому, которого сегодня воспринимают как спасителя. А к Порошенко… Завтра будут сокрушаться по поводу того, «за кого мы опять проголосовали!»
Оппозиционер
Действующий президент Петр Порошенко уже объявил о переходе в оппозицию к Владимиру Зеленскому, пишет ТАСС.
«Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную. Но страна, наша лучшая в мире Украина, только выиграет от этого», — сказал Порошенко, выступая в своем избирательном штабе.
«Понятно же было, насколько ожесточенная борьба ожидается на фоне той грязной информационной войны, которую вели изнутри мои политические оппоненты, а извне — российские фейковые новости и мощная пропагандистская машина гибридной войны», — считает г-н Порошенко.
Жалость экс-президента
Экс-президент Украины Леонид Кучма <занимал пост с 1994-го до 2005 года> заявил, что, ему «немного даже жаль» нового президента, пишет «Интерфакс-Украина».
«Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта», — сказал Кучма пожелал победителю быть честным и выполнять обещания, данные избирателям.
Официально окончательные данные президентских выборов обнародуют 30 апреля.
Что известно о Зеленском
Владимир Зеленский —украинский общественный и политический деятель. Родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. Окончил Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, не считая двух месяцев практики.
Владеет русским, украинским и английским языками.
До президентских выборов был более известен как шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». С 1998 по 2003 год «квартал» выступал в Высшей лиге КВН у Александра Маслякова.