Елизавету II готовы эвакуировать из Лондона в «секретное место»

План эвакуации королевы разработали еще в 1962 году во времена холодной войны — когда британские власти рассматривали возможность ядерного удара со стороны СССР.
Сейчас решено переориентировать план на случай массовых беспорядков.
Консервативный депутат и убежденный сторонник «Брекзита» Джейкоб Рис-Могг полагает, что этот план отражает масштабы паники со стороны чиновников вокруг выхода из ЕС без соглашения.
Члены королевской семьи оставались в Лондоне во время бомбардировок Второй мировой войны, напомнил политик.
Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта, однако вокруг соглашения много неопределенности. В конце января британский парламент проголосовал против отсрочки выхода страны из ЕС — процесс рискует пройти по «жесткому» сценарию, если Тереза Мэй не сумеет договориться с руководством Евросоюза, пишет esquire.ru.
Европейские власти неоднократно заявляли, что соглашение не может быть пересмотрено.