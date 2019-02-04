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Политика

Елизавету II готовы эвакуировать из Лондона в «секретное место»

Королеву Елизавету II и других членов королевской семьи эвакуируют из Лондона в «секретное место», если в стране начнутся беспорядки из-за брекзита, пишет The Sunday Times. Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта и рискует пройти по жесткому сценарию.

Великобритания.
Великобритания.
СС0

План эвакуации королевы разработали еще в 1962 году во времена холодной войны — когда британские власти рассматривали возможность ядерного удара со стороны СССР.

Сейчас решено переориентировать план на случай массовых беспорядков.

Консервативный депутат и убежденный сторонник «Брекзита» Джейкоб Рис-Могг полагает, что этот план отражает масштабы паники со стороны чиновников вокруг выхода из ЕС без соглашения.

Члены королевской семьи оставались в Лондоне во время бомбардировок Второй мировой войны, напомнил политик.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта, однако вокруг соглашения много неопределенности. В конце января британский парламент проголосовал против отсрочки выхода страны из ЕС — процесс рискует пройти по «жесткому» сценарию, если Тереза Мэй не сумеет договориться с руководством Евросоюза, пишет esquire.ru.

Европейские власти неоднократно заявляли, что соглашение не может быть пересмотрено.

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