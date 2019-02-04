Елизавету II готовы эвакуировать из Лондона в «секретное место»

Королеву Елизавету II и других членов королевской семьи эвакуируют из Лондона в «секретное место», если в стране начнутся беспорядки из-за брекзита, пишет The Sunday Times. Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта и рискует пройти по жесткому сценарию.