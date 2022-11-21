Эрдоган: военная операция в Сирии и Ираке вызвана невыполнением Россией соглашения

Военная операция в Сирии и Ираке связана с «отказом России» выполнить обещания об отводе курдских формирований от границы республики, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Россия не выполнила долг по Сочинским соглашениям, сообщает CNN Turk.

Турция предупреждала о военной операции Москву, сказал Эрдоган.

«Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», — подчеркнул лидер Турции.

По его словам, Турция не будет «молчать» и примет меры, если Россия не выполнит обязанности по очистке региона от терроризма.

Нанесены удары и ликвидированы 12 «гнезд террористов» в Кобани, уточнил Эрдоган.

«Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», — подытожил турецкий президент.

Ранее Эрдоган договорился с Путиным поставлять зерно нуждающимся странам бесплатно.