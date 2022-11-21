Эрдоган: военная операция в Сирии и Ираке вызвана невыполнением Россией соглашения

Турция предупреждала о военной операции Москву, сказал Эрдоган.
«Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», — подчеркнул лидер Турции.
По его словам, Турция не будет «молчать» и примет меры, если Россия не выполнит обязанности по очистке региона от терроризма.
Нанесены удары и ликвидированы 12 «гнезд террористов» в Кобани, уточнил Эрдоган.
«Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», — подытожил турецкий президент.
Ранее Эрдоган договорился с Путиным поставлять зерно нуждающимся странам бесплатно.