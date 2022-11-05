Эрдоган договорился с Путиным поставлять зерно нуждающимся странам бесплатно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным поставлять зерно нуждающимся странам бесплатно.

Решение о бесплатной поставке зерна нуждающимся странам Путин и Эрдоган приняли на переговорах, пишет ТАСС.

Лидеры стран считают, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора.

«Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора», — сказал турецкий президент.

Эрдоган утверждает, что Турция обеспечит условия, при которых сухогрузы с зерном будут доходит до стран, испытывающих голод и продовольственный кризис.

Стало известно, что Россия возвращается к зерновой сделке.

Что такое зерновая сделка и почему ранее РФ вышла из нее — в разборе altapress.ru.