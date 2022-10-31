Разбор. Что такое зерновая сделка и почему Россия вышла из нее

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Почему возникла необходимость в «зерновой сделке»?

Значительная часть на мировом рынке зерна до недавнего времени приходилась на Россию и Украину. Так, в сезоне 2020−2021 годов две страны в совокупности поставляли 55% от всего мирового объема подсолнечного масла, 30% - пшеницы и 20% - кукурузы. Кроме того, Россия — один из важнейших поставщиков удобрений на мировой рынок. В 2020 году страна занимала первое место в мире по поставкам азотных удобрений, второе — по экспорту калийных удобрений и третье место по экспорту фосфорных.

После того, как 24 февраля 2022 года Россия начала боевые действия на Украине, а многие страны из-за этого ввели против России санкции, экспорт зерна затруднился. В украинских портах, по разным оценкам, оказались заблокированными до 22 млн тонн зерна. Вывезти это зерно по суше не получается — боевые действия идут до сих пор, а железнодорожные пути перегружены военными поставками.

Поскольку значительная часть заблокированного зерна шла на экспорт в беднейшие страны, из-за прекращения поставок там возникла угроза продовольственного кризиса.