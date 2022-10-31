Разбор. Что такое зерновая сделка и почему Россия вышла из нее

Значительная часть на мировом рынке зерна до недавнего времени приходилась на Россию и Украину. Так, в сезоне 2020−2021 годов две страны в совокупности поставляли 55% от всего мирового объема подсолнечного масла, 30% - пшеницы и 20% - кукурузы. Кроме того, Россия — один из важнейших поставщиков удобрений на мировой рынок. В 2020 году страна занимала первое место в мире по поставкам азотных удобрений, второе — по экспорту калийных удобрений и третье место по экспорту фосфорных.
После того, как 24 февраля 2022 года Россия начала боевые действия на Украине, а многие страны из-за этого ввели против России санкции, экспорт зерна затруднился. В украинских портах, по разным оценкам, оказались заблокированными до 22 млн тонн зерна. Вывезти это зерно по суше не получается — боевые действия идут до сих пор, а железнодорожные пути перегружены военными поставками.
Поскольку значительная часть заблокированного зерна шла на экспорт в беднейшие страны, из-за прекращения поставок там возникла угроза продовольственного кризиса.
В мае 2022 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением о смягчении ограничений для поставщиков российских удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. Эти предложения поддержали Турция и Китай. Турецкие власти также заявили, что могут предоставить гарантии безопасности поставок по Черному морю украинского зерна.
В Стамбуле состоялось подписание «зерновой сделки» 22 июля 2022 года. На церемонии присутствовали генсек ООН Гутерриш и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Соглашение об экспорте зерна Россия и Украина заключили отдельно: каждая из стран подписала документ с Турцией и ООН.
По условиям сделки стороны создавали безопасные морские коридоры для вывоза зерна из трех портов Украины — Одессы, Черноморска и Южного. При этом разминировать их акваторию не предполагалось. Суда выходили из Черного моря по согласованному коридору, безопасность которого обеспечивала Украина. Сопровождение судов военными кораблями не допускалось.
Наблюдать за погрузкой зерна должны были представители Украины, Турции и ООН.
Срок действия «сделки» составлял 120 дней, и заканчивался в ноябре 2022 года. При этом соглашение могло быть продлено.
Помимо этого, Россия и ООН заключили меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Согласно этому документу, ООН должна была подключиться к работе по снятию ограничений, которые препятствуют экспорту российской продукции и удобрений. Срок действия договоренностей составлял три года.
Первые судна вышли из украинских портов 1 августа 2022 года. С этого момента и по 22 октября по специальному коридору вывезли более 8 млн тонн зерна. При этом турецкие власти заявляли, что около 62% поставок пришлось на Европу, 19,5% - Азию, 13% - Африку и 5,3% - страны Ближнего Востока.
Российские власти неоднократно заявляли о неисполнении некоторых пунктов сделки, в том числе договоренности о том, что зерно должно преимущественно идти в беднейшие страны. На это обращал внимание президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что ограничения на поставки за рубеж российского зерна и удобрений грозят обернуться дальнейшим ухудшением ситуации на мировом продовольственном рынке.
Кроме того, обещания по снятию санкций с российского судоходства, занятого в экспорте зерна и удобрений, не были выполнены: остались проблемы со страхованием и обслуживанием судов в портах, а также оплатой поставок.
29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в зерновой сделке после того, как украинские дроны атаковали корабли Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.
США и страны Евросоюза призвали Москву отменить это решение. В ООН выступили против шагов, ставящих зерновую сделку под угрозу.
По словам замминистра иностранных дел Андрея Руденко, прежде чем говорить о возможности России вернуться к этой сделке, нужно выяснить все обстоятельства нападения на российские корабли.
Также СМИ сообщали, что по вопросу зерновой сделки Турция активно ведет «телефонную дипломатию» с Россией.
Ранее стало известно, что урожай зерновых в России будет рекордным — более 140 млн тонн, против 121,4 млн тонн в 2021 году.