Еще четыре алтайских депутата официально встали под знамена партии власти

В «Единую Россию» вступили фермер Александр Траутвейн, дорожник Максим Степин, врач Павел Шумихин и зампред экономического комитета парламента Игорь Панарин. Все они входят во фракцию «Единая Россия» и избирались от партии, но не являлись ее членами.

Новый глава исполкома реготделения Денис Голобородько (приступил к обязанностям в декабре 2018 года) целенаправленно делал предложения депутатам о вступлении в партию.

Я и с другими коллегами по фракции, которые еще не являются членами партии, обсуждаю этот вопрос. Некоторые из них говорят, что прежде им прямых, аргументированных предложений о вступлении в партию не поступало. Сейчас мы в этом направлении работаем системно.