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Политика

Еще четыре алтайских депутата официально встали под знамена партии власти

Четыре депутата краевого заксобрания (АКЗС) с начала года вступили в партию «Единая Россия» (ЕР). Глава исполкома регионального отделения Денис Голобородько опроверг слухи, что приглашением в партию занимался лично губернатор Виктор Томенко.

Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

В «Единую Россию» вступили фермер Александр Траутвейн, дорожник Максим Степин, врач Павел Шумихин и зампред экономического комитета парламента Игорь Панарин. Все они входят во фракцию «Единая Россия» и избирались от партии, но не являлись ее членами.

Новый глава исполкома реготделения Денис Голобородько (приступил к обязанностям в декабре 2018 года) целенаправленно делал предложения депутатам о вступлении в партию.

Денис Голобородько,
руководитель исполкома регионального отделения «Единой России»:

Я и с другими коллегами по фракции, которые еще не являются членами партии, обсуждаю этот вопрос. Некоторые из них говорят, что прежде им прямых, аргументированных предложений о вступлении в партию не поступало. Сейчас мы в этом направлении работаем системно.

Ранее ходили слухи, что некоторым депутатам предложение вступить в партию сделал лично губернатор Виктор Томенко, также недавно и вступивший в ЕР, и вошедший в руководство реготделения. Однако Голобородько опроверг их.

Денис Голобородько,
руководитель исполкома регионального отделения «Единой России»:

Лично Виктор Петрович как член генсовета партии таких поручений не давал. Хотя в работе партии он участвует активно, не пропустил ни одного заседания президиума. Но каких-либо персональных предложений он не высказывал. Скажем, в Кемеровской области губернатор поставил задачу — 100 тысяч членов партии к 2021 году. Нам таких цифровых задач Томенко не ставил. Мы пришли к выводу, что наш приоритет — качество партийных рядов.

Теперь из 44 членов фракции ЕР (до смерти Александра Гукова было 45) членами партии являются 38, еще двое — сторонники, которые в будущем могут также вступить в ЕР, четыре депутата — беспартийные. В числе последних, по нашим данным, Анатолий Вытоптов, Александр Демин, Юрий Матвейко, Андрей Хмурович.

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