Еще один депутат АКЗС покинул КПРФ из-за конфликта с Прусаковой

Депутат АКЗС Олег Кравченко написал заявление о выходе из партии КПРФ. Причиной стало недовольство деятельностью первого секретаря крайкома КПРФ Марии Прусаковой, сообщил Кравченко в письме altapress.ru

В штабе КПРФ. Выборы в АКЗС и Госдуму. Барнаул, 18-19 сентября 2016 года.

Депутат Кравченко заявил, что под руководством Прусаковой «работа крайкома КПРФ превратилась в череду склок, интриг, скандалов, непонятных для членов и сторонников партии решений». Также Кравченко предъявил Прусаковой то, что «влияние КПРФ в Алтайском крае существенно снизилось» и отказ от участия в выборах губернатора.

Олег Кравченко,

депутат АКЗС:

Глубоко убежден, что нынешний первый секретарь крайкома КПРФ Прусакова не достойна быть ни главой краевой партийной организации, ни руководителем фракции КПРФ (которой она еще не так давно являлась), ни даже депутатом Законодательного собрания. Она во многом случайный человек на руководящем посту.

Сама Прусакова отказалась обсуждать действия Кравченко и предложила обратиться за комментариями в Бийский горком, сообщает «Банкфакс».

Таким образом Олег Кравченко станет четвертым (из семи) членом фракции КПРФ, который не является членом партии.

Мария Прусакова в штабе КПРФ. Выборы в АКЗС и Госдуму. Барнаул , 18−19 сентября 2016 года. Анна Зайкова

Напомним, что весной 2018 года внутри фракции компартии в АКЗС произошел раскол. Депутаты-коммунисты Андрей Сартаков, Максим Талдыкин, Юрий Астанчик, Владимир Попов и Олег Кравченко сместили с поста руководителя парламентского объединения Марию Прусакову. В ответ та добилась исключения из партии Попова, Талдыкина, Сартакова и Астанчика.

Талдыкин продолжает возглавлять фракцию партии в краевом заксобрании, тогда как Прусакова остается секретарем крайкома КПРФ.