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21 июня
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Политика

Еще один глава района в Алтайском крае тратил бюджетные деньги на личные поездки

«Справедливороссы» в Алтайском крае нашли еще одного главу района, который использовал средства местного бюджета на личные поездки. Об этом говорится в ответе прокурора края Александра Руднева, который приводит пресс-служба партии.

Автомобиль.
Автомобиль.
СС0

По данным прокуратуры, глава Ключевского района Денис Леснов и его водитель использовали служебный автомобиль в личных целях.

«При этом содержание и обслуживание указанного автомобиля осуществлялось за счет средств бюджета Ключевского района, выделенных на обеспечение администрации района. В этой связи прокуратурой Ключевского района главе района 5 июня 2019 года внесено представление (на рассмотрении)», — говорится в ответе ведомства.

Заподозрили главу района в нецелевых тратах неравнодушные местные жители.

Напомним, ранее резонанс произвели траты главы Троицкого района Андрея Овсянникова, который катался из Барнаула в райцентр за счет бюджета. Ведомство подтвердило выводы местных депутатов — бюджетные деньги на бензин для служебного авто глава тратил необоснованно.

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