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Политика
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Еще одного «российского шпиона» задержали в Австрии

В Австрии обнаружили еще одного обвиняемого в шпионаже на Россию, пишет местное издание Kronen Zeitung.

Шпион. Военная техника.
Шпион. Военная техника.
Открытые источники в интернете (СС0)

Шпионом оказался сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT). Он подозревается в передаче в Москву секретных документов. Обвиняемый имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву, утверждают источники австрийского издания.

Мужчина обвиняется в разглашении гостайны, ведется расследование, пишет polit.ru.

Ранее отставного 70-летнего полковника австрийской армии обвинили в шпионаже в пользу России. Он дал признательные показания. По данным местных СМИ, австрийский военный почти 20 лет занимался разведеятельностью в пользу России.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию на фоне разгорающегося шпионского скандала.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что в Будапеште создана «база российских шпионов».

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