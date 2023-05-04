Есть чем гордиться. О чем Виктор Томенко отчитывался перед Владимиром Путиным

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в режиме видеоконференции отчитался перед президентом России Владимиром Путиным об итогах 2022 года в регионе. О том, что руководитель края рассказал главе государства и как на это отреагировал президент, — в материале altapress.ru.

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Виктор Томенко назвал туризм в числе приоритетных отраслей для развития экономики. Уже в 2022 году турпоток превысил допандемийный уровень и составил более двух миллионов человек — на 19% больше, чем в 2021 году.

«В крае реализуется большое количество инвестиционных проектов. Так, неподалеку от города-курорта Белокурихи возникает еще один современный кластер — „Белокуриха горная“, — рассказал губернатор. — Сегодня корпорация „Туризм.РФ“ завершает формирование мастер-плана, мы работаем вместе с ними по освоению этой площадки».

Первые резиденты там уже работают, а некоторые уже и закончили строительство своих объектов. Возникнет 2000 рабочих мест, и край сможет принимать дополнительно еще примерно 210 тыс. отдыхающих.

Белокуриха Горная. Пресс-служба правительства АК.

По словам губернатора, краевые власти проводят единую политику вместе с руководством республики Алтай.

«Куда ты поехал?» — «Я поехал на Алтай». Никто говорит «я поехал в Алтайский край» или «я поехал в Республику Алтай». Вместе используем наши возможности", — рассказал Виктор Томенко.

Он также рассказал о работе «Бирюзовой Катуни». Здесь сегодня порядка 30 резидентов, которые заявили около 30 млрд рублей инвестиций. Первые миллиарды уже вложены, первые объекты сегодня работают. Недавно фестивалем «Цветение маральника» там открылся летний туристический сезон.

Фестиваль «Цветение маральника», 2023. Ирина Пергаева

По словам Томенко, туристический сезон в этом году обещает быть еще более востребованным, еще более убедительным, чем в предыдущие годы.

Помощь военнослужащим и их семьям

Работа в крае ведется как с самими военнослужащими — мобилизованными, контрактниками, запасниками, так и с их семьями. Власти обеспечили адресное сопровождение всех семей военнослужащих, которые принимают участие в СВО. Им оказывается помощь по всем направлениям — социальная, бытовая, медицинская, психологическая.

Томенко рассказал о целом ряде мер по поддержке семей военнослужащих. Так, бесплатное горячее питание, например, в школах и в учреждениях СПО получают больше 1000 детей военнослужащих. Родители 1300 ребятишек-малышей, которые ходят в детский сад, освобождены от родительской платы. Около 100 детей военных зачислили в детские сады без очереди.

Примерно 1200 человек, дети и родители военнослужащих, получают бесплатные социальные услуги надомно, полустационарно и стационарно.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

Алтайский край обменивается с другими регионами лучшими практиками и ведет социальные паспорта каждой семьи. Активно в этой работе участвуют и общественные организации и объединения, — люди сами проявляют заинтересованность и живой интерес, большое внимание и ответственность в этой работе.

При работе в этом направлении, по словам Томенко, очень помогло создание государственного фонда «Защитники Отечества», а также создание службы социальных координаторов.

Также в крае работает Госпиталь для ветеранов войн, Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, Кризисный центр для мужчин, Кризисный центр для женщин. По словам главы региона, доступность психологической помощи сейчас выходит на передний план. В крае сформировали онлайн-кабинеты, мобильные офисы, детский телефон доверия, кризисные линии для женщин.

Такая индивидуальная помощь оказывается старшим родственникам — родителям военнослужащих, а также детям и подросткам, особенно тем, тяжело переживают утрату. Помощь психологов уже получили порядка 1,5 тыс. семей.

Мобилизованные и контрактники. Источник: altai-ter.er.ru

Также Томенко рассказал о работе по патриотическому воспитанию и увековечиванию памяти героев. Недавно в Барнауле прошел Всесибирский съезд социальных работников, на который кроме сибирских регионов приехали представители еще 10 других российских субъектов.

Всего на эти цели краевые власти уже направили более 1,5 млрд рублей, и эта сумма в дальнейшем может еще вырасти.

«Сколько надо будет, столько изыщем и столько направим. В этой части не подведем», — заявил Томенко.

Лидерство в сфере АПК

Губернатор охарактеризовал социально-экономическое положение Алтайского края как устойчивое. По его словам, в 2022 году все основные итоги социально-экономического развития региона оказались положительными.

Несмотря на всю сложность 2022 года, особенно в первой его половине, когда степень неопределенности была высока, в крае не допустили падения региональной экономики и даже наблюдался небольшой рост — по сравнению с 2021 годом ВРП вырос на 1%.

Статистика , график. СС0

Виктор Томенко рассказал, что он возглавил Алтайский край в 2018 году, так что базовыми показателями считаются данные 2017 года.

«Если с 2017 годом сравнить, мы в этом году практически достигли объема ВРП в 1 триллион рублей без малых миллиардов, а в 2017 году валовой региональный продукт Алтайского края составлял 550 млрд рублей. Он вырос в 1,8 раза, а если в сопоставимых ценах говорить, то более чем на 8%", — заявил Томенко.

Томенко рассказал также, что 2021 год был рекордным по объемам урожая, а в 2022-м эти показатели выросли еще на 3,8%. То есть два года в крае наблюдались рекордные урожаи по объемам зерновых и масличных культур.

Алтайский край сохранил традиционное лидерство по производству гречихи, овса. Две трети всей гречихи России произведено в Алтайском крае. Регион занимает второе место в стране по производству рапса и вышел на первое место по сбору масличного льна. В целом по производству семян Алтайский край находится на четвертом месте в Российской Федерации.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

Также Алтайский край является одним из крупнейших производителей продовольствия в России. Регион занимает первое место по объему производства муки, крупы всех видов, второе место по производству сливочного масла, сырной продукции, четвертое по производству макаронных изделий.

Томенко рассказал, что 80−85% произведенной сельхозпродукции отправляется за пределы Алтайского края, в основном — в другие российские регионы.

По словам губернатора, в регионе стартовала посевная кампания и по масштабам она повторит предыдущую. Будет обработано 5,4 млн гектаров посевных площадей, на поля выйдет 25 тыс. единиц техники. По словам Томенко, все необходимое — семена, горюче-смазочные материалы, удобрения, необходимая химия — в крае есть.

Развитие промышленности , инвестиции и зарплата

Промышленность края также работает с положительным результатом. Рост объема промпроизводства составил 1,9%. Особенно большой рост продемонстрировал оборонно-промышленный комплекс — за год на 27%.

Промышленность. Анна Зайкова

В транспортном машиностроении рост произошел на 30%, текстильная промышленность выросла на 60%, производство лекарственных средств — на 13%. В текущем году этот рост сохраняется. По итогам первых трех месяцев, промышленность края выросла еще на 5,7% по отношению к трем месяцам 2022 года.

В крае идет активное строительство технопарков. Уже построен «Юг Алтая» для производства сельхозмашиностроения. Кроме того, идет возведение технопарков в Бийске и Барнауле.

Объем инвестиций в экономику края в 2022 году составил 146 млрд рублей, что значительно больше, чем в 2021 году, когда этот показатель составлял 124 млрд рублей.

За пять лет, с 2018 года по 2022-й, в край было вложено 613 млрд рублей. В сопоставимом виде среднегодовой прирост инвестиций составил около 3% ежегодно.

Краевые власти активно используют в качестве меры поддержки инфраструктурные бюджетные кредиты. Они позволяют привлечь заемные средства на 15 лет под 3% годовых, которые превратятся в готовые объекты инфраструктуры.

Работы на путепроводе по проспекту Ленина. barnaul.org

В строительстве краю удалось в 2021 году выйти на рекорд — в эксплуатацию ввели почти 1 миллион квадратных метров жилья. По словам Томенко, в истории современной России за 30 лет такого показателя не было никогда.

Также алтайский губернатор обратил внимание президента, что край вошел в число 12 регионов, где выполнили все майские указы, которые регулируют уровень заработной платы у разных категорий бюджетников.

В целом, для Алтайского края вопрос уровня зарплаты остается сложным. В 2017 году в списке регионов край занимал 83 место по этому показателю. В 2022 году среднемесячная заработная плата выросла на 15,7%, обогнав уровень инфляции. В списке регионов по уровню зарплат край поднялся на 77 место. Хотя, признает губернатор, над абсолютными цифрами нужно продолжать работать.

Деньги. Зарплата. pexels.com

По словам Виктора Томенко, хорошее состояние экономики позволяет иметь хороший бюджет. Так, в прошлом году расходы консолидированного бюджета Алтайского края составили 196 млрд рублей, а, например, в 2017 году, этот показатель составлял ровно 100 млрд рублей.

70% всех средств бюджета направляется на решение социальных вопросов. Губернатор за пять лет отремонтировано, реконструировано и построено больше 1100 социальных объектов.

О чем Томенко просил президента

Виктор Томенко обратился к Владимиру Путину за помощью в реализации нескольких инфраструктурных проектов.

Первым таким объектом стала недавно переданная в федеральную собственность дорога, соединяющая Барнаул и столицу Казахстана. Из почти 400 км дороги всего лишь одна треть приведена в нормативное состояние, а 47 км дорожного покрытия просто засыпаны щебенкой. При этом на трассе наблюдается интенсивное движение — до 5000 машин ежесуточно, а ближе к Барнаулу это число доходит до 20 тыс. Губернатор попросил включить трассу в федеральную адресную инвестиционную программу.

Международный аэропорт Барнаул Алексей Рыжков

Вторым объектом, на который губернатор попросил обратить внимание, стал инвестпроект по развитию аэропорта — в Барнауле строят новый терминал на миллион человек пассажиропотока. Однако аэродромная полоса и вспомогательное оборудование в проект не попали. Именно на эти цели губернатор и попросил выделить федеральные средства.

Также губернатор обозначил необходимость строительства новой школы в Индустриальном районе Барнаула и нового здания краевой офтальмологической больницы, и попросил включить эти объекты в федеральную адресную инвестпрограмму.

Реакция президента

Владимир Путин обратил внимание губернатора на высокий уровень заболеваемости в крае и в целом на вопросы здравоохранения. По словам Путина, здесь есть очень много вопросов социального характера, которые нужно решить для медицинского персонала.

Владимир Путин. Май 2023 года. kremlin.ru.

Президент обратил внимание: несмотря на то, что в прошлом году по стране в целом наблюдался спад промышленного производства, в Алтайском крае, наоборот, наблюдался почти двухпроцентный рост. По словам президента, это хороший показатель, который говорит о том, что и люди, и административная команда в целом работают успешно.

При этом Путин подчеркнул, что промышленный рост не должен сказаться на загрязнении окружающей среды и призвал заботиться о чистоте воздуха, почвы и воды.