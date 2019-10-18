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18 октября 2°C

«Это провокаторы». Очевидец из пылающей Каталонии рассказал, как ее жители воюют за принципы

О том, что сейчас происходит в Барселоне, Ирина Шутова де Парра говорит, не сдерживая слезы. В прошлом предприниматель из Барнаула, она много лет живет в этом городе трудолюбивых и гостеприимных людей, которые десятилетия борются за право жить в отдельной стране. В октябре 2019-го борьба за отделение Каталонии от Испании вспыхнула с новой силой. Взрывы машин, пожары, разбитые витрины и беспредел полицейских — на это трудно смотреть спокойно.

Барселона, октябрь 2019 года.
Барселона, октябрь 2019 года.
Instagram theselfiesafari
Краткое содержание

«Казалось, здание рухнет»

Протесты в столице свободолюбивой Барселоне начались в понедельник, 14 октября, рассказывает Ирина. Люди — в основном, молодые — начали выходить на улицы. Сначала тысячи. Потом десятки тысяч. Впечатление, что сегодня их уже миллионы.

Они перегораживали железнодорожные пути. Закрывали автодороги. Подруга Ирины встречала человека в аэропорту — ей пришлось пять километров добираться пешком.

«В какой-то момент ей стало страшно: протестующие раскачивали стеклянные стены аэровокзала — казалось, конструкция просто не выдержит, и второй этаж рухнет на первый. А в нем тогда находились толпы людей», — говорит Ирина Шутова де Парра.

Вернуться в город женщине удалось лишь через несколько часов, когда страсти чуть-чуть улеглись.

Барселона, аэропорт, 14 октября.
Барселона, аэропорт, 14 октября.
Ирина Шутова де Парра.

И начали взрываться машины

К среде молодежь вышла из-под контроля. Чтобы перегородить путь полицейским машинам, люди стали сооружать баррикады из мусорных контейнеров. Понятно, что дороги оказались перекрыты уже не только для полиции — для всех.

А потом кто-то начал поджигать мусорные баки, из-за чего взрывались и горели стоявшие рядом машины.

«Я живу в более спокойном районе, но и я слышала эти взрывы. Магазины все разбиты. Кто громит магазины и поджигает баки, я не знаю. Каталонцы говорят — наверняка это провокаторы, хотят, чтобы ввели военное положение. Город наполнен дымом, шум летающих вертолетов слышен днем и ночью, это очень тревожно», — описывает Ирина происходящее.

Барселона, октябрь 2019 года.
Барселона, октябрь 2019 года.
Instagram javicaro82

«Бегаем, как партизаны»

Ирина, художник, актриса и помощник врача, вместе с коллегами из клиники много ездит по городу — помогает пациентам. Через мессенджер они сообщают друг другу, где сейчас трудно пройти. Вот перекрыто метро. Вот закрыта площадь.

«Мы бегаем к своим пациентам, как партизаны — я даже предложила всем надеть белые халаты с красным крестом. Вчера пришло сообщение: пригородные поезда работают на 33%, на 50% - автобусы и метро. А что значит — работает на 50%? Ты не знаешь, сможешь ли по этому маршруту добраться до пациента, или нет, и сможешь ли вернуться домой», — говорит Ирина.

«Демократией и не пахнет»

Два года назад, 1 октября 2017 года, стал черным днем европейской демократии. Национальная гвардия, разгоняя сторонников отделения Каталонии, проголосовавших за это на референдуме, перешла все границы. Травмы тогда получили около 800 каталонцев.

«Это катастрофа и самодурство», — сказал тогда мэр Барселоны.

А 14 октября нынешних протестов судья вынес приговор 12 политикам — организаторам того референдума (бывшим правительственным чиновникам и парламентариям), говорит Ирина. Это и вызвало бурные и массовые протесты.

«Они получили по 10−12 лет тюрьмы. Больше 100 лет на всю группу. Поэтому каталонцы и вышли протестовать. Они не понимают, за что эти люди получили такие сроки? Разве их преступление настолько велико? Многие требуют, чтобы вердикт суда пересмотрел Европейский суд по правам человека. Они возмущены: в Испании вроде как демократия — а демократией и не пахнет», — говорит Ирина.

Барселона, октябрь 2019.
Барселона, октябрь 2019.
Instagram ellapiensasola

«Отпустите Каталонию»

Не все каталонцы хотят отделиться от Испании, знает собеседница altapress.ru. У одних есть твердые аргументы против.

Другие же говорят: Каталония много работает и платит столько налогов — а что ей возвращается из Мадрида? Крохи. Парадоксально или нет, но их стремление поддерживают и другие жители Испании: в среду тысячи людей вышли в Мадриде на акцию в поддержку Каталонии.

«Они надели маски и скандировали: дайте им отделиться, пусть живут и работают», — говорит Ирина.

Барселона 16 октября.
Барселона 16 октября.
Instagram danielwelsch

Бьют куда попало

В стране, по сути, безвластие, продолжает наша собеседница. Парламент уже который раз отказывается согласовывать премьер-министра, очередной раунд назначен на ноябрь. А тем временем нацгвардия сама решает, что делать с протестантами.

«Здесь несколько видов правоохранителей. Более гуманно к протестующим относятся местные патрули, их все любят и они тоже стараются быть лояльными. Другие полицейские, включая нацгвардию, бьют людей куда попало», — возмущается Ирина.

Генеральная забастовка

Между тем, на 18 октября, пятницу, в Каталонии назначена генеральная забастовка. Ирина считает: пятницей дело не обойдется — всеобщая протестная акция, скорее всего, перетечет на субботу и воскресенье. Уже 17 октября стало известно: колонны людей из всех городов Каталонии идут в Барселону.

Пациентка рассказала Ирине: пожилым барселонцам разослали сообщения — «в пятницу все магазины будут закрыты, запасайтесь хлебом и предметами первой необходимости».

«А что будет в пятницу — одному Богу известно», — говорит Ирина.

Ущерб от протестных действий только в аэропорту Барселоны превысил 600 тыс. евро. СМИ сообщают: и.о. премьер-министра готов твердо ответить на беспорядки в Каталонии.

Почему воюет Каталония

Каталония пытается отделиться от Испании с 1871 года. Сторонники отделения говорят об исторической и культурной обособленности каталонской нации — у них свой язык и своя культура. Кроме того, это весьма развитый экономически регион — он обеспечивает пятую часть ВВП страны и ежегодно отчисляет в госбюджет на 10 млрд евро больше, чем получает из него.

В 1979 году (после смерти диктатора Франко) Каталония получила статус автономии, каталонский язык признали в качестве регионального. В 2006 году финансовая самостоятельность Каталонии была расширена. Но движение за независимость не стихает, хотя испанская конституция не предусматривает выхода отдельных регионов из состава государства.

В 2017 году более 90% участников организованного в Каталонии референдума проголосовали за отделение. Но сепаратизм был жестко подавлен испанскими властями. Организаторов референдума отдали под суд. 14 октября 2019 года суд вынес 12 организаторам обвинительные приговоры.

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