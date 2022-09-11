Эвакуация из Изюма, Балаклеи и Купянска, США не признали Россию спонсором терроризма, а Карл III провозглашен королем Британии. Что еще произошло 10 сентября

Что произошло 10 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 10 сентября

Минобороны РФ , брифинг 10 сентября Высокоточным оружием ВКС России поражены штаб 5 бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92 механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, а также пункт управления 54 механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка ДНР. Уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. За сутки поражены 7 пунктов управления ВСУ, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 178 районах. Уничтожены 6 складов боеприпасов и радиолокационная станция. В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии, уничтожена 155-мм гаубица М777. Средствами ПВО сбиты 13 беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов.

После начала военной операции России на Украине управление верховного комиссариата ООН по правам человека подтвердило гибель 5767 мирных жителей . По информации комитета , ранены были 8282 человека .

. По информации комитета . Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма Харьковской область , чтобы нарастить усилия на Донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции», сообщили в ведомстве. В течение трех суток изюмско-балаклейская группировка была свернута и переброшена на территорию ДНР. За это время уничтожено более 2 тыс. украинских и иностранных бойцов , более 100 единиц бронетехники и артиллерии , заявили в Минобороны.

10 сентября первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный сообщили об уходе союзных войск из Изюма. Коц также рассказал об уходе военных из Балаклеи и Купянска.

10 сентября шла эвакуация жителей Изюма Харьковской области на территорию России , сообщил глава пророссийской администрации региона Владислав Соколов. Сводный отряд волонтеров из Балаклеи , Купянска , Изюма и Волчанска перебросили на границу с Белгородской областью из-за массового прибытия беженцев , сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

У пропускного пункта в селе Логачевка Белгородской области, где скопились большие очереди гражданских машин с беженцами из Украины, развернуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону, сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил , что ситуация на линии соприкосновения напряженная. Однако , по его словам , силы ДНР держат ее под контролем и продвигаются вперед.

что ситуация на линии соприкосновения Однако по его словам силы ДНР держат ее под контролем и продвигаются вперед. Военно-гражданская администрация Запорожской области , заявила , что Украина в одностороннем порядке перестала принимать электроэнергию с Запорожской АЭС.

заявила что Украина в одностороннем порядке с Запорожской АЭС. США выделили Украине 1,2 млрд долларов на пополнение запасов американского вооружения. Речь идет в том числе о ракетах для комплексов Javelin и Stinger , а также системы HIMARS.

Экономика , что с ней происходит

ООН предпринимает усилия по снятию препятствий для экспорта российских продовольствия и удобрений , отмечает сложности из-за санкций , сообщили в офисе генсека Антониу Гутерриша.

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Дела в российской нефтяной отрасли сейчас обстоят лучше , чем до начала специальной военной операции на Украине и последовавших санкций Запада в отношении Москвы , для США и их союзников это неприемлемо. Об этом первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

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Политика: встречи и обсуждения

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Минобороны за разъяснения по поводу ухода с позиций в Балаклее , Купянске и Изюме , однако указал , что вскоре российские военные вернут контроль над утраченными позициями.

Он отметил, что оставление позиций в Харьковской области было вынужденной мерой для сохранения жизней личного состава, однако «это абсолютно ничего не значит». «Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально укомплектованы для этой работы, готовы выехать еще 10 тыс. бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы», — сказал Кадыров.

По его словам, на данном направлении были допущены ошибки, однако, как полагает глава Чечни, командование сделает выводы.

США отказались признавать Россию страной-спонсором терроризма , потому что хотят добиться стратегического поражения России на Украине с помощью санкций , а не вешать на нее «негативный ярлык». Об этом заявил глава офиса по вопросам координации санкций Госдепа Джим О’Брайен .

потому что хотят добиться стратегического поражения России на Украине с помощью санкций а не вешать на нее «негативный ярлык». Об этом заявил глава офиса по вопросам координации санкций Госдепа . Карл III на провозглашении его королем Великобритании заявил , что принимает ответственности и обязанности как суверена. Он также пообещал добиваться мира , гармонии и процветания для своих подданных.

Реакции: люди , сообщества

Украинская ассоциация футбола обратилась в UEFA и FIFA с требованием не допустить матча России с командой Боснии и Герцеговины.

обратилась в UEFA и FIFA с требованием не допустить матча России с командой Боснии и Герцеговины. Первый с момента освобождения театральный сезон начался в Мариуполе постановкой спектакля-концерта «Минуты вдохновения», сообщает ТАСС.

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Управление гражданской авиации Молдавии запретило местным авиакомпаниям совершать полеты в Россию , мотивировав свое решение интересами «обеспечения авиационной безопасности», сообщил вице-премьер Андрей Спыну.

местным авиакомпаниям совершать полеты в Россию мотивировав свое решение интересами «обеспечения авиационной безопасности», сообщил вице-премьер Андрей Спыну. Портал TJournal в субботу объявил о завершении своей работы. «TJournal закрыт, — говорится на сайте проекта. — Он просуществовал 11 лет». Сейчас интернет-пользователям доступен архив материалов портала. В Telegram-канале проекта сообщалось , что решение о закрытии было принято из-за нехватки средств для развития и поддержки функционирования портала. При этом отмечалось , что 10 сентября станет последним днем работы сайта. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт.

в субботу объявил о завершении своей работы. «TJournal закрыт, — говорится на сайте проекта. — Он просуществовал 11 лет». Сейчас интернет-пользователям доступен архив материалов портала. В Telegram-канале проекта сообщалось что решение о закрытии было принято из-за нехватки средств для развития и поддержки функционирования портала. При этом отмечалось что 10 сентября станет последним днем работы сайта. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт. Полиция Петербурга составила протоколы на пятерых депутатов муниципального округа «Смольнинское», пишет «Коммерсант». Депутаты заявили , что решение о начале специальной военной операции обернулось гибелью военнослужащих , проблемами экономики , расширением НАТО и увеличением вооруженного потенциала Украины. Через день муниципалов вызвали в полицию , где им выписали протоколы о дискредитации армии по ст. 20.3.3. КоАП РФ.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

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Хорошего дня! Кстати, вот что произошло 9 сентября: «Бои на харьковском направлении, российские удобрения — бесплатно, а в Кишинев снова полетят самолеты».