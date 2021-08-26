Эвакуированные из Афганистана люди благополучно прибыли в Россию

В аэропорту «Чкаловский» приземлились военные транспортники Ил-62 и Ил-76 Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана людьми, сообщает ТАСС.

Оба самолета приземлились в Подмосковье. На борту ИЛ-76 прибыли около 100 человек. На нем летели россияне афганского происхождения.

Один из пассажиров рассказал журналистам ТАСС, что находился в Афганистане пять месяцев. Он приехал туда навестить родственников, но «из-за возникшей политической ситуации» вынужден был все это время оставаться там.

«Холодно. Еще есть ощущение безопасности», — так он охарактеризовал свои впечатления от прилета в Москву.

Минобороны проводит эвакуацию людей по поручению президента Владимира Путина. Из Афганистана планируют вывезти более 500 граждан России, Узбекистана, Украины и стран-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана).

Минобороны РФ. vk.com/mil

О том, что планируется эвакуация людей, стало известно накануне. К выполнению задачи были привлечены четыре военно-транспортных самолета. На их борту находятся бригады военных медиков, а также запасы воды, еды и одеял.

Ранее студенты из Афганистана, обучавшиеся в военных вузах России, опубликовали открытое письмо российским властям с просьбой вывезти их из исламской республики, написало тогда издание bfm.ru. Иначе «их ждет верная смерть», говорится в послании, передает международное агентство «Фергана».

Напомним, «Талибан» 15 августа объявил о полном контроле над Афганистаном. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и сбежал из страны в ОАЭ.