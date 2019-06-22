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Политика

«Русофобии мы здесь не видим». Россияне из Грузии — о путинском запрете авиаперелетов в эту страну

Владимир Путин своим указом запретил с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям летать с территории России в Грузию и потребовал принять меры по возвращению временно находящихся там россиян, сообщает «Коммерсантъ». Между тем, живущие в Грузии россияне, опрошенные РБК, не слишком довольны идеей.

Тбилиси, Грузия.
Тбилиси, Грузия.
СС0

Расценили как провокацию

Очередное обострение отрешений с Грузией спровоцировала поездка в эту страну российских депутатов. Они участвовали в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, и в ходе мероприятия депутат-коммунист Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии и начал говорить на русском языке.

После этого в парламенте произошел скандал. Гаврилова вывели из парламента, и даже более того — из гостиницы потом они уезжали при помощи полиции и под матерные крики толпы. Их прикрывали черными зонтами от летящих яиц и бутылок с водой, пишет МК.

Вечером 20 июня у парламента Грузии стихийно собрался массовый митинг, на нем выкрикивали лозунги о России как оккупанте, называли ее врагом Грузии. Людей разогнал спецназ с применением слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что на заседании Совбеза данные действия были расценены как русофобская провокация. После заседания и был подписан указ о временном запрете авиаперелетов.

«Нас принимают гостеприимно»

Журналисты РБК опросили живущих в Грузии россиян, как они относятся к тому, что их будут вывозить.

Журналист-фрилансер Мария живет в Тбилиси с начала 2019 года, она переехала сюда осознанно из Москвы. «У меня здесь личная жизнь, квартира, кошка, круг друзей и в Москву я не хочу возвращаться на постоянное место жительство».

Другая журналистка — ее тоже зовут Мария — живет живет в Грузии чуть дольше — полтора года. Она сказала РБК, что не сталкивается с притеснениями и русофобией, адресованной ей персонально. Претензии предъявляют к политике России, а не к ее народу.

Лингвист Вера сказала, что не хотела бы уезжать из Тбилиси, по ее словам, граждане Грузии относятся к русским людям с пониманием и гостеприимством и не ассоциируют их с правительством.

А владелец хостела в Тбилиси Ксения Путилова вообще заявила, что не собирается «эвакуироваться».

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