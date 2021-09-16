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Политика

Европарламент одобрил доклад о пересмотре отношений с Россией

Европарламент одобрил доклад о пересмотре отношений с Россией. Документ принят на пленарной сессии в Страсбурге.

Евросоюз.
Евросоюз.
Elliott Brown, CC BY 2.0, part from original.

В тексте странам ЕС предложено ужесточить политику в отношении РФ, в том числе «разработать четкую стратегию» по «сдерживанию российской агрессии», «принять решительные меры, чтобы удержать Россию от обхода санкций ЕС», «бороться с вмешательством РФ в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем».

Кроме того, Европа должна быть готова «не признать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права», указано в докладе, пишет «Росбалт».

Голосование

Документ подготовил литовский депутат Андрюс Кубилюс. За проголосовали 494 депутата, против — 103, еще 72 воздержались.

Рекомендация

Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС.

Ранее Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT и аннулировать визы олигархам.

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