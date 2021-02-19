Евросоюз готов начать введение антироссийские санкции из-за оппозиционера Навального

«Зеленый свет» процессу введения антироссийских санкций должны дать дипломаты — это станет первым шагом, санкции могут быть утверждены к марту.
По информации Bloomberg, несколько стран, включая три страны Балтии, Польшу и Швецию, призвали к немедленному принятию мер из-за преследования Навального.
Другие, в том числе Германия и Италия, выступили за тщательное обоснование ограничений — они не должны прекращать сотрудничество с Россией и вредить стратегическим интересам Евросоюза.
Bloomberg предполагает, что некоторые европейские страны опасаются сжигать все мосты с Россией, и вместо олигархов санкции могут затронуть российских чиновников и организации, непосредственно причастные к ситуации с Навальным.
Сам же Алексей Навальный и его сторонники призывали к санациям против близких к Владимиру Путину бизнесменов. В список, переданный в Евросоюз, попали, в частности, Роман Абрамович, Алишер Усманов, и не только они.
Ранее altapress.ru сообщал, что Европейский суд по правам человека на основании внутренних регламентов об обеспечительных мерах потребовал 17 февраля от России немедленно освободить Навального.
ОДнако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение суда неправомерным.