Евросоюз готовит антироссийские санкции из-за Навального

Правительства стран Евросоюза готовы начать 22 февраля процесс введения санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает «Дождь» со ссылкой на информацию агенства Bloomberg. При этом санкции, вероятно, не затронут затронут российских олигархов, хотя сам оппозиционер и его сторонники призывали к точечным санкциям в отношении близких к президенту бизнесменов.

«Зеленый свет» процессу введения антироссийских санкций должны дать дипломаты — это станет первым шагом, санкции могут быть утверждены к марту.

По информации Bloomberg, несколько стран, включая три страны Балтии, Польшу и Швецию, призвали к немедленному принятию мер из-за преследования Навального.

Другие, в том числе Германия и Италия, выступили за тщательное обоснование ограничений — они не должны прекращать сотрудничество с Россией и вредить стратегическим интересам Евросоюза.

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года. @shikonkarate

Bloomberg предполагает, что некоторые европейские страны опасаются сжигать все мосты с Россией, и вместо олигархов санкции могут затронуть российских чиновников и организации, непосредственно причастные к ситуации с Навальным.

Сам же Алексей Навальный и его сторонники призывали к санациям против близких к Владимиру Путину бизнесменов. В список, переданный в Евросоюз, попали, в частности, Роман Абрамович, Алишер Усманов, и не только они.

Ранее altapress.ru сообщал, что Европейский суд по правам человека на основании внутренних регламентов об обеспечительных мерах потребовал 17 февраля от России немедленно освободить Навального.

ОДнако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение суда неправомерным.