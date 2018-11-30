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Политика
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Евросоюз готовит изменения в санкции против России

Евросоюз готовит изменения в санкции против России «в связи с подрывом суверенитета Украины», пишет РИА Новости. Документы обнародовали в базе данных евроинститутов.

Евросоюз.
Евросоюз.
sq.com.ua

Содержание документов пока недоступно. Но появились два упоминания о возможных новых ограничениях.

«Предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Совету о внесении изменений в решение совета 2014/145/CFSP относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — приводит РИА Новости ссылку на документ.

Рабочая группа Совета Европы рассмотрит сценарии ужесточения антироссийских санкций на заседании в пятницу, пишет ФАН.

Напомним, страны Запада начали вводить санкции против России в 2014 году из-за воссоединения Крыма с РФ.

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