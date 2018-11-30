Евросоюз готовит изменения в санкции против России

Содержание документов пока недоступно. Но появились два упоминания о возможных новых ограничениях.
«Предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Совету о внесении изменений в решение совета 2014/145/CFSP относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — приводит РИА Новости ссылку на документ.
Рабочая группа Совета Европы рассмотрит сценарии ужесточения антироссийских санкций на заседании в пятницу, пишет ФАН.
Напомним, страны Запада начали вводить санкции против России в 2014 году из-за воссоединения Крыма с РФ.