Украина запретила въезд мужчинам из России

Украина ограничила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщается на странице президента Петра Порошенко в Twitter. Президент Украины объяснил это решение тем. что Киев хочет помешать Москве «формировать на Украине отряды частных армий».