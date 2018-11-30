Украина запретила въезд мужчинам из России

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал уточнил, что исключением для допуска являются гуманитарные цели, например похороны, пишет RT.
Соответствующее предложение высказала Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения, пишет РИА Новости. С 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь только по украинским документам.
В подписанном Петром Порошенко указе говорится, что военное положение в регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, ввели на 30 дней, пишет Lenta.
Военное положение в Украине ввели после инцидента в Керченском проливе, который произошел 25 ноября.