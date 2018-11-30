Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
214

Украина запретила въезд мужчинам из России

Украина ограничила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщается на странице президента Петра Порошенко в Twitter. Президент Украины объяснил это решение тем. что Киев хочет помешать Москве «формировать на Украине отряды частных армий».

Мужчина бежит.
Мужчина бежит.
СС0

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал уточнил, что исключением для допуска являются гуманитарные цели, например похороны, пишет RT.

Соответствующее предложение высказала Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения, пишет РИА Новости. С 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь только по украинским документам.

В подписанном Петром Порошенко указе говорится, что военное положение в регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, ввели на 30 дней, пишет Lenta.

Военное положение в Украине ввели после инцидента в Керченском проливе, который произошел 25 ноября.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость