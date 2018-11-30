На военном положении. Украина заявила о разрыве 40 соглашений с Россией

Как заявил министр, его страна за последнее время уже «убила» 48 международных договоров с Москвой.

Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что-то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений.