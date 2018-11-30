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Политика
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На военном положении. Украина заявила о разрыве 40 соглашений с Россией

Глава украинского МИД Павел Климкин анонсировал разрыв около 40 соглашений с Россией, пишут «Известия».

Павел Климкин и Дональд Трамп.
Павел Климкин и Дональд Трамп.
mfa.gov.ua

Как заявил министр, его страна за последнее время уже «убила» 48 международных договоров с Москвой.

Павел Климкин,
министр иностранных дел Украины:

Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что-то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений.

По словам чиновника, Украина хочет полностью пересмотреть всю двустороннюю договорно-правовую базу с Россией, отказавшись от всех соглашений, заключенных до 2014 года.

Всего договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов. В сентябре 2018 года Киев разорвал Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, который был подписан в 1997 году и предусматривает стратегическое партнерство двух страх.

А ранее Павел Климкин заявил, что Украине вообще не нужны дипломатические отношения с Россией.

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