На военном положении. Украина заявила о разрыве 40 соглашений с Россией

Как заявил министр, его страна за последнее время уже «убила» 48 международных договоров с Москвой.
Павел Климкин,
министр иностранных дел Украины:
Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что-то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений.
По словам чиновника, Украина хочет полностью пересмотреть всю двустороннюю договорно-правовую базу с Россией, отказавшись от всех соглашений, заключенных до 2014 года.
Всего договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов. В сентябре 2018 года Киев разорвал Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, который был подписан в 1997 году и предусматривает стратегическое партнерство двух страх.
А ранее Павел Климкин заявил, что Украине вообще не нужны дипломатические отношения с Россией.