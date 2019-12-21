Фактчекинг. Журналисты насчитали у Путина 20 ошибок на пресс-конференции

Журналисты «Открытых медиа» выявили 20 ошибок, неточностей и передёргиваний, сделанных Владимиром Путиным в ходе его 15-й большой пресс-конференции 19 декабря. Интересно, что корректировать стенограмму, опубликованную на сайте, после обнаружения ошибок не стали. Вот в чем был неточен президент России (приводим часть не прошедших проверку моментов).

1. «Скажем , атомная энергетика , восемь блоков запустили в последнее время. За весь советский период , по-моему , 16 было».

От СССР Российской Федерации досталось 28 энергоблоков на 10 АЭС общей номинальной мощностью 20 242 МВт. Сейчас их 36.

2. «В гидроэнергетике произошёл существенный рывок вперёд по генерации , просто существенный , можно даже сказать , скачок».

В 1992 году установленная электрическая мощность российских ГЭС (включая ГАЭС) составляла 43 336 МВт. По данным ОАО «СО ЕЭС», суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций ЕЭС России на 1 января 2019 года составляет 48 506,3 МВт. Прирост составил 12%, ни о каком скачке в гидрогенерации говорить не приходится. За то же время рост установленной мощности ГЭС в мире составил 88%.

На большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года. Kremlin.ru

3. «Он работал в 1936—1937-х годах. Что он делал? Тогда как раз были „чистки“ в правоохранительных органах , в том числе в органах безопасности. Утром человек приходил на работу , ничего не подозревая , ничего не зная , против него возбуждали уголовное дело , а вечером уже выдавали тело расстрелянного семье. И вот этот старичок , от которого все разбегались , он приводил в исполнение эти приговоры».

Тела родственники расстрелянных в те годы не получали, более того, подавляющее большинство даже не знало о судьбе близких. По приказу № 447 время и место расстрела держались в тайне. А в 1939 году специальным приказом обусловлено: родственникам отвечать, что такой-то осужден на 10 лет без права переписки. Быстрота, с которой якобы действовала репрессивная машина, противоречила бы требованиям наркома внутренних дел: «В процессе следствия должны быть выявлены все преступные связи арестованного».

На большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года. Kremlin.ru

3. «WADA не запретила проводить эти соревнования , повнимательнее давайте почитаем , что там написано: они рекомендуют международным федерациям не проводить. Скажем , чемпионат Европы по футболу всё равно будет. <…> Думаю , что и чемпионат , который Вы упомянули , по волейболу тоже , скорее всего , пройдёт ".

Решение WADA, как сказано в подробном разборе РБК, состоит в следующем: «Вот ключевые моменты санкций, введённых по единогласному решению исполнительного комитета WADA. Россия на четыре года лишается права проводить крупнейшие международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Спортсмены России в течение четырёх лет не могут представлять свою страну на крупнейших соревнованиях, выступая под национальным флагом. Речь идет об Олимпийских и Параолимпийских играх, а также чемпионатах мира».

На большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года. Kremlin.ru

4. «Есть разные , примерно сводящиеся к одному и тому же оценки последствий этих санкций для всех участников этого малоприятного процесса. Для Евросоюза где-то подсчёт под 50 миллиардов евро. Не помню , по-моему , Всемирный банк насчитал нам где-то 50 миллиардов долларов».

Путинские оценки потерь Евросоюза от санкций к России все время снижаются. На пресс-конференции в декабре 2018 года Путин заявлял: «По данным Европарламента, на 500 миллиардов евро примерно потери». На «Прямой линии» в июне 2019 г.: «Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов».

По оценкам Австрийского института экономических исследований, страны Евросоюза потеряли 30 млрд евро из-за санкционной политики против России по состоянию на октябрь 2017 года. Причём имелись в виду не прямые убытки, а упущенная выгода. При этом австрийские экономисты отмечали, что эти риски были связаны не исключительно с санкциями, а еще и с кризисом в российской экономике.

5. «Допустим , в России никогда не было вертолётного моторостроения. Теперь есть , мы построили заводы , в том числе в Петербурге , и , прежде всего , в Петербурге».

Вертолётное моторостроение в РСФСР было, и довольно успешное. Ленинградское ОКБ имени Климова в 1962-м разработало турбовальный двигатель ГТД-350 для вертолета Ми-2, в 1963-м — двигатель ТВ2−117 для вертолета Ми-8, в 1972-м — двигатель ТВ3−117 для Ми-24.

Около 22 тыс. двигателей ТВ2−117 (и его модификаций) были выпущены на Пермском моторном заводе с 1965-го по 1997 годы. В 1990-е годы ОКБ Климова разработало двигатели ВК-2500 и ВК-1500. Именно выпуск ВК-2500, начатый в Петербурге на новой площадке, Путин почему-то считает началом российского вертолётного двигателестроения.

На большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года. Kremlin.ru

6. «У нас не было двигателей для морских судов , не было просто в России такой отрасли. Оказалось , что это отдельная отрасль целая. У нас теперь есть , причём нового поколения , эффективно работающая. Мы целую отрасль создали , науку , школу , производство развернули».

В действительности судовые силовые установки (дизельные, паротурбиннные, ядерные) в РСФСР изготавливали множество предприятий. Например, Кировский завод разрабатывал и производил судовые газотурбинные двигатели ГТУ-20 еще в 1960-х. Главным конструктором первых в стране судовых газотурбинных установок был профессор Военно-морской академии Григорий Зотиков, и это научное направление с 1930-х годов разрабатывалось сотрудниками кафедры паровых и газовых турбин Военно-морской академии.

7. «Сейчас один из главных вопросов — это закредитованность предприятий ОПК. Не буду вас пугать и называть цифры , они значительные. Речь идёт о сотнях миллиардов рублей».

Президент занизил на порядок кредитную нагрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса. Объем кредитов предприятиям ОПК составляет более 2 трлн руб. лей, заявил 8 июля курирующий эту сферу вице-премьер Юрий Борисов в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.