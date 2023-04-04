4 апреля
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Политика

Финляндия стала членом НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия официально вступила в НАТО, сообщает «Lenta.ru».

Финляндия.
Финляндия.
CC0

Премьер-министр Польши рассказал об этом в соцсетях. Он также добавил, что теперь альянс состоит из 31 страны.

Он отметил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность страны и мира в целом.

При этом официального заявления со стороны альянса еще не было.

Финляндия подавала заявку на вступление в НАТО еще в мае 2022 года. Однако против вступления страны в альянс выступила Турция. Тем не менее, 1 апреля президент Турции одобрил ратификацию заявки Финляндии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинул свою должность.

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