Финляндия стала членом НАТО

Премьер-министр Польши рассказал об этом в соцсетях. Он также добавил, что теперь альянс состоит из 31 страны.

Он отметил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность страны и мира в целом.

При этом официального заявления со стороны альянса еще не было.

Финляндия подавала заявку на вступление в НАТО еще в мае 2022 года. Однако против вступления страны в альянс выступила Турция. Тем не менее, 1 апреля президент Турции одобрил ратификацию заявки Финляндии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинул свою должность.