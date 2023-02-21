Генсек НАТО решил оставить пост

Уход в отставку состоится осенью. Столтенберг выразил надежду, что НАТО найдет достойного человека на пост генсека.

Также он ответил на вопрос, намерен ли он остаться на этой должности, если его об этом попросят участники альянса. По его словам, он не намерен спекулировать на том, что еще не произошло, указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что до 3 млн рублей выплатят жителям Забайкалья за захват и уничтожение танков стран НАТО. Губернатор подписал постановление о выплатах от 100 тыс. до 3 млн рублей жителям региона, которым удастся уничтожить или захватить танки Leopard и Abrams в зоне спецоперации.