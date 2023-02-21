21 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Генсек НАТО решил оставить пост

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что покинет свою должность, сообщает CNN.

НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

Уход в отставку состоится осенью. Столтенберг выразил надежду, что НАТО найдет достойного человека на пост генсека.

Также он ответил на вопрос, намерен ли он остаться на этой должности, если его об этом попросят участники альянса. По его словам, он не намерен спекулировать на том, что еще не произошло, указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что до 3 млн рублей выплатят жителям Забайкалья за захват и уничтожение танков стран НАТО. Губернатор подписал постановление о выплатах от 100 тыс. до 3 млн рублей жителям региона, которым удастся уничтожить или захватить танки Leopard и Abrams в зоне спецоперации.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость