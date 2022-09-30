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Политика

Финляндия закрыла границу для россиян

Финляндия закрывает границы для россиян, сообщают в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

С 30 сентября нельзя въехать в Финляндию, а также транзитом через нее в другие страны.

Попасть в Финляндию по туристическому шенгену можно по «существенным причинам», уточняют в АТОР. Они — такие же, как во во время пандемии.

В частности, попасть на территорию могут члены семей финских граждан и государств-членов Евросоюза, а также — сотрудников транспортной отрасли, деловых путешественников, владельцев недвижимости и дипломатов.

Кроме того, будут пускать на учебу, лечение, по работе и «веским причинам». К последним относят похороны близких людей.

При этом вернуться через Финляндию в Россию пока можно.

Ранее в Финляндии предложили построить забор на границе с РФ.

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