Финляндия закрыла границу для россиян

С 30 сентября нельзя въехать в Финляндию, а также транзитом через нее в другие страны.

Попасть в Финляндию по туристическому шенгену можно по «существенным причинам», уточняют в АТОР. Они — такие же, как во во время пандемии.

В частности, попасть на территорию могут члены семей финских граждан и государств-членов Евросоюза, а также — сотрудников транспортной отрасли, деловых путешественников, владельцев недвижимости и дипломатов.

Кроме того, будут пускать на учебу, лечение, по работе и «веским причинам». К последним относят похороны близких людей.

При этом вернуться через Финляндию в Россию пока можно.

Ранее в Финляндии предложили построить забор на границе с РФ.