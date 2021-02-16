Франк назначил руководителя комитета по соцподдержке населения Барнаула

До нее комитетом руководила Ольга Ишутина. Когда и почему она покинула пост, в мэрии не сообщили.
Мария Тибекина родилась в селе Лебяжье Егорьевского района. Окончила Бийский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения», потом получила диплом АлтГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Около 10 лет работала в органах управления социальной защиты.
С сентября 2020 года занимала должность заместителя председателя комитета по социальной поддержке населения Барнаула.
Ранее нового руководителя подобрали комитету по развитию предпринимательства, потребительском рынку и вопросам труда администрации Барнаула. Вакантное место заняла экономист с большим стажем чиновника Наталья Кротова.