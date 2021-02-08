«Бизнес-комитет» мэрии Барнаула возглавила экономист с большим стажем чиновника

Как сообщили в мэрии, 8 февраля глава краевой столицы Вячеслав Франк подписал соответствующее распоряжение о кадровом назначении.

Напомним, что в январе этого года должность главы данного комитета покинул Евгений Ноздрачев, который проработал руководителям данного подразделения администрации всего несколько месяцев.

До Ноздрачева предпринимательский комитет долгое время возглавлял Александр Пугач.

Справка

Наталья Викторовна Кротова родилась 2 октября 1977 года в Барнауле. В 2003 году окончила Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством», имеет квалификацию «Экономист». В органах местного самоуправления города Барнаула работает с марта 2008 года.

С марта 2008 по февраль 2012 года она была ведущим специалистом отдела нежилых помещений, ведущим специалистом отдела аренды муниципальной собственности комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула.

С марта 2012 по июнь 2018 года Наталья Кротова занимала пост заместителя председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Железнодорожного района города Барнаула. С 28 июня 2018 по 5 февраля 2021 года она возглавляла данный комитет районной администрации.