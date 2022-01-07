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Политика

Французский эксперт назвал регионы мира, где в 2022 году могут вспыхнуть войны

Французский журналист Ален Фрашон составил список стран, где, по его мнению, в 2022 году могут разгореться вооруженные конфликты. Статья эксперта была опубликована в Le Monde.

В Кулунде на границе с Казахстаном задержали машину с тасячами противогазов.
В Кулунде на границе с Казахстаном задержали машину с тасячами противогазов.
пресс-служба ПУ ФСБ России по Алтайскому краю

Фрашон считает, что война может разгореться в Иране. Страна достигла уровня обогащения урана в 60% и может его использовать в военных целях. Это может дать повод для Израиля и США ударить по ядерному комплексу Ирана, что не останется без ответа.

В рейтинг «порохового» региона попал Тайвань. Китай проводит манипуляции, которые США может расценить как вмешательства на остров и поставить островитянам средства обороны, как обещалось ранее.

В список попала и Украина. Фрашон пишет, что Россия напрямую заявила о своих амбициях, когда представила США требования по гарантиям безопасности, при этом ей необходимо будет действовать в случае, если она не получит удовлетворения по своим красным линиям, пишет РИА «Новости».

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