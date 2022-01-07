Французский эксперт назвал регионы мира, где в 2022 году могут вспыхнуть войны

Фрашон считает, что война может разгореться в Иране. Страна достигла уровня обогащения урана в 60% и может его использовать в военных целях. Это может дать повод для Израиля и США ударить по ядерному комплексу Ирана, что не останется без ответа.
В рейтинг «порохового» региона попал Тайвань. Китай проводит манипуляции, которые США может расценить как вмешательства на остров и поставить островитянам средства обороны, как обещалось ранее.
В список попала и Украина. Фрашон пишет, что Россия напрямую заявила о своих амбициях, когда представила США требования по гарантиям безопасности, при этом ей необходимо будет действовать в случае, если она не получит удовлетворения по своим красным линиям, пишет РИА «Новости».