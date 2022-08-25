«Галактика» задымилась в Донецке, Ройзману изберут меру пресечения, а IKEA не уволила российских сотрудников. Что еще произошло 24 августа

Что произошло 24 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 24 августа

Минобороны РФ , брифинг 24 августа

В результате наступательных действий союзных войск потери 68 пехотно-егерской, 66 механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек. Кроме того, около 160 военнослужащих 66 механизированной бригады отказались участвовать в дальнейших боевых действиях. Командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы. Ударами оперативно-тактической авиации уничтожено более 50% личного состава 20 батальона 93 механизированной бригады ВСУ. В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении. В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18 батальону 35 бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 бойцов и 6 автомобилей. Высокоточным оружием поражен пункт временный дислокации 72 механизированной бригады ВСУ. Уничтожено около 80 бойцов и 8 единиц военной техники. За сутки поражены: семь пунктов управления, в том числе 66 механизированной бригады, 15 реактивного артиллерийского полка в районе, 102 бригады территориальной обороны, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 212 районах. Уничтожено: пять складов с боеприпасами, а также Объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области. В рамках контрбатарейной борьбы поражены: реактивная артиллерийская батарея СЗО «Ураган», взвод РСЗО «Смерч». Кроме того, подавлены: четыре взвода РСЗО «Град», а также три взвода гаубиц Д-30. Российскими средствами ПВО за сутки сбиты семь украинских беспилотников. Всего с начала спецоперации уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1803 беспилотника, 369 зенитных ракетных комплексов, 4382 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин РСЗО, 3339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5034 единицы спецтехники.

ВСУ обстреливают Энергодар , снаряды упали , предположительно , в районе пляжа и промзоны , сообщил член совета военно-гражданской администрации.

, снаряды упали предположительно в районе пляжа и промзоны сообщил член совета военно-гражданской администрации. Военнослужащие Росгвардии задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС , которые передавали ВСУ данные о местонахождении личного состава и техники на территории станции , пишет ТАСС.

двоих сотрудников Запорожской АЭС которые передавали ВСУ данные о местонахождении личного состава и техники на территории станции пишет ТАСС. Сильный пожар начался после обстрела украинскими силовиками торгового центра «Галактика» в Донецке , в небо поднимаются клубы черного дыма , сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По информации МЧС ДНР , пожар охватил весь торговый центр.

ВСУ ведет обстрелы Каховской ГЭС , часть снарядов достигли цели , но инфраструктуре ничего не угрожает , заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

, часть снарядов достигли цели но инфраструктуре ничего не угрожает заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. МВД России объявило о вознаграждении за помощь в задержании двух командиров украинского батальона «Азов"* ( украинская националистическая организация , признана террористической и запрещена в РФ) Константина Немичева и Сергея Величко , которые обвиняются в пытках военнослужащих РФ и убийствах с особой жестокостью.

Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям школьников в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины, заявили в Кремле.

Экономика , что с ней происходит

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и уведомит об этом российского оператора до конца августа , сообщила газета Nikkei.

приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте и уведомит об этом российского оператора до конца августа сообщила газета Nikkei. Правительство Канады по-прежнему готово вернуть пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток» , которые находятся на ремонте в Монреале , заявила глава канадского МИД Мелани Жоли телеканалу CBC.

, которые находятся на ремонте в Монреале заявила глава канадского МИД Мелани Жоли телеканалу CBC. Власти Японии на фоне энергетического кризиса планируют возродить отрасль атомной энергетики. Правительство рассматривает вопрос строительства новых атомных блоков спустя десять лет застоя после аварии на АЭС «Фукусима-1» — «Коммерсантъ».

— «Коммерсантъ». Росстат опубликовал данные:

— Добыча газа в России январе-июле снизилась на 8,8% - до 351 млрд куб. м, в июле — на 6,9%, до 36,5 млрд куб. м;

— Производство СПГ в России январе-июле выросло на 9,6%, до 19,1 млн тонн;

— Добыча нефти в РФ за 7 месяцев выросла на 3,3%, до 309 млн тонн, за июль по сравнению с июнем — на 3,8%, до 45,5 млн тонн;

— Производство легковых автомобилей в РФ в июле упало на 80,6%;

— Недельная дефляция в РФ с 16 по 22 августа ускорилась до 0,15% с 0,13% неделей ранее.

Цена газа в Европе превысила 3,1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта , следует из данных торгов.

за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта следует из данных торгов. Россия согласовала разработку семи нефтяных и газовых месторождений в Иране , переговоры продолжаются еще по 14 , заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

нефтяных и газовых месторождений в Иране переговоры продолжаются еще по 14 заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Инфляция в России с 16 по 22 августа замедлилась до 14,6% в годовом выражении против 14,87% неделей ранее , сообщает Минэкономразвития.

Лоукостер «Победа» начнет полеты из Шереметьево в ноябре. Авиакомпания также продолжит полеты из Внуково.

начнет полеты из Шереметьево в ноябре. Авиакомпания также продолжит полеты из Внуково. Кабмин выделит 7 млрд рублей на разработку , создание и внедрение наиболее важного судового оборудования российского производства , заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

рублей на разработку создание и внедрение наиболее важного судового оборудования российского производства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Кабмин выделит дополнительные 800 млн рублей на возмещение комиссии малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей ( СБП ) Банка России.

рублей на возмещение комиссии малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей ) Банка России. IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Около 700 сотрудников компании продолжат свою работу , сообщил ТАСС источник , близкий к компании.

Европейский бренд нижнего белья Triumph уходит из России, последний магазин компания планирует закрыть до 10 декабря, сообщил «Коммерсантъ».

Ряд предприятий Ростеха переходит на работу в несколько смен для выполнения гособоронзаказа, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности, без них модель выпускаться больше не будет, отметили в компании.

Политика: встречи и обсуждения

РФ рассчитывает на переговорное решение конфликта на Украине. Также Россия готова предоставить делегации МАГАТЭ гарантии безопасности в случае посещения Запорожской АЭС и РФ будет добиваться от ООН однозначных оценок ситуации вокруг ЗАЭС , сообщил постпред РФ Василий Небензя .

сообщил постпред РФ . Россия выступила против виртуального участия украинского президента Владимира Зеленского в заседании СБ ООН.

«Господин председатель, наша делегация возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании», — также указал Небензя. Он пояснил, что Россия в принципе «не против участия президента Украины или его представителя в заседании». «Но только такое участие должно быть очным, то есть его физическим присутствием в зале Совета Безопасности», — заявил он.

Главы МИД Евросоюза обсудят 30−31 августа в Праге вопрос выдачи виз россиянам и возможную тренировочную миссию для ВС Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель .

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил ужесточения визового режима для граждан России, однако не уверен в необходимости полного запрета.

«Я думаю, что министр внутренних дел должна изучить этот вопрос. Мне не нравится, как и, уверен, не нравится никому из ваших радиослушателей, смотреть на то, как жены олигархов или жены высокопоставленных чиновников развлекаются или в Греции, или на юге Франции, или на супер-яхте», — сказал Уоллес в эфире радиостанции BBC.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в Twitter, что в День независимости Украины находится в Киеве.

Он объявил о предоставлении нового крупного пакета помощи Украине, включающего 850 микродронов, заявили в канцелярии британского премьера.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN назвал одной из основных угроз для страны «синдром усталости» мирового сообщества от продолжающегося конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед первым после летних каникул заседанием правительства заявил, что в мире закончился период изобилия, беспечности и кажущихся очевидными истин.

Замедление темпов наступления в ходе СВО — сознательное решение , обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских , заявил Сергей Шойгу .

обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских заявил . Соединенные Штаты с января 2021 года предоставили Украине объем военной помощи , примерно в три раза превышающий ее оборонный бюджет за один год , сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Реакции: люди , сообщества

Глава Росатома Алексей Лихачев провел встречу в Стамбуле с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси подробно обсудили весь комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Было подтверждено, что российская сторона разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, и готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в ее организации», — сообщила госкорпорация.

Снайпер с позывным «Деки» Деян Берич рассказал «Известиям», что ВСУ обстреливают Донецк и другие города от безысходности, потому что на передовой у них не получается, отметил сербский боец. При этом украинские власти выдают это за свои победы.

«Я часто смотрю украинские СМИ. Они говорят, что не теряют территорию, а отступают, заманивая россиян в ловушку. В это же время ВСУ бомбардируют Донецк, <…> обстреливают Горловку, Луганск. Они это называют своей победой. И куча людей на территории Украины верят в то, что так и есть», — рассказал Берич.

Информация , которую вы могли пропустить

Задержанному по подозрению в дискредитации российской армии Евгению Ройзману изберут меру пресечения 25 августа. Заседание пройдет в Екатеринбурге в 11:00 (мск), сообщила ТАСС его помощница Лейла Гусейнова.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект , закрепляющий за президентом РФ полномочия принимать решения об участии Вооруженных сил РФ в совместных с иностранными государствами мероприятиях в сфере военного сотрудничества, в том числе в военных учениях и парадах за рубежом — ТАСС.

В Сочи военного пенсионера оштрафовали на 3 млн рублей за ложную информацию о спецоперации.

В пресс-службе судов Краснодарского края уточнили, что он признал свою вину, раскаялся в содеянном, способствовал расследованию. Мужчина является военным пенсионером по выслуге лет.

YouTube заблокировал официальный аккаунт российского автопроизводителя «КамАЗ».

Блокировка аккаунта пожизненная и связана с применением санкций против компании, отметили в «КамАЗе».

Церемония вручения ТЭФИ в 2022 году не состоится.

«В этом году ТЭФИ не состоится. «ТЭФИ-Регион» (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа», — сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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