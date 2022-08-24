Выход на границу с Николаевской областью, «Дзен» и «Новости» достаются VK, а в Москве открыли магазин для поклонников Лукашенко. Что еще произошло 23 августа

Что произошло 23 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 23 августа

Минобороны РФ , брифинг 23 августа Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. км. Кроме того, нанесены значительные потери 35 бригаде морской пехоты и 46 аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов. Успешно развивается наступление на Донецком направлении. Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск. Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки. В районе Артемовска союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, являющимся важным узлом обороны города. Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временный дислокации 81 аэромобильной и 95 десантно-штурмовой бригад. Уничтожено до 200 бойцов и 18 единиц военной техники. В результате больших потерь утратил боеспособность 2 механизированный батальон 66 механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие подразделения оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении. За сутки поражены: двенадцать пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника в 164 районах. Уничтожены: семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также четыре хранилища топлива для военной техники. Кроме того, уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей, а также радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы. В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: три украинских взвода РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30, а также две американские гаубицы М777. Российскими средствами ПВО за сутки сбиты: самолет СУ-27, а также шесть беспилотников. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин РСЗО, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы спецтехники.

Украинская артиллерия ударила по администрации главы ДНР в Донецке, зафиксировано прямое попадание снаряда в здание, сообщает РБК.

Минобороны России сообщило о выходе к административной границе Николаевской области . Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв км.

. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв км. ВСУ обстреливают центр Донецка Алексей Кулемзин , под обстрелом в том числе район ТЦ «Green plaza», сообщил накануне мэр

Алексей Кулемзин под обстрелом в том числе район ТЦ «Green plaza», сообщил накануне мэр Самовозгорание боеприпасов произошло в Белгородской области , жители села Тимоново эвакуированы , сообщил губернатор Вячеслав Гладков — ТАСС.

жители села эвакуированы сообщил губернатор Вячеслав Гладков — ТАСС. В Севастополе сработала ПВО. «Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет», — написал губернатор Михаил Развожаев.

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«желтый») уровень террористической опасности продлевается в Курской области граничащей с Украиной до , сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Глава российского МИД Сергей Лавров и глава МИД Франции Катрин Колонна обсудили по телефону обстановку вокруг ЗАЭС и возможности для организации посещения станции миссией МАГАТЭ.

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Экономика , что с ней происходит

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Украина денонсировала соглашение с Россией , которое позволяло избежать двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращать случаи уклонения о уплаты налогов. Соглашение прекращает действовать с 1 января 2023 года , сообщил Минфин России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

которое позволяло избежать двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращать случаи уклонения о уплаты налогов. Соглашение прекращает действовать с года сообщил Минфин России. Об этом пишет «Коммерсантъ». За июль-август 2022 года экспорт пшеницы из России составил 5,9 млн тонн, сообщает агентство «СовЭкон».

Производитель российского электромобиля Zetta не закрывала проект создания электрокара , но испытывает проблемы с финансированием и поиском венчурных инвесторов , сообщил нам соучредитель , директор по развитию компании Денис Щуровский.

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Реакции политиков

Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности при необходимости применить ядерное оружие могло бы стать безупречным началом для новой серии шпионских комедий об Остине Пауэрсе, считает Мария Захарова.

«Это безупречное начало для новой серии „Остина Пауэрса“. Теперь роль „человека-загадки международного масштаба“ играет женщина», — иронично заметила официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Украиной Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Я хочу показать вам фото разрушений на территории ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ. У нас целая подборка таких фотосвидетельств, мы распространили ее сегодня утром в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал он, продемонстрировав несколько фотографий, сделанных на станции.

Власти ДНР призывают международные гуманитарные миссии вернуться в республику и работать в соответствии с их мандатами, заявила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

Отсутствие миссий в ДНР сделало невозможным фиксацию фактов украинских обстрелов республики международными организациями.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хочет с выгодой заниматься бизнесом на Украине. Дуда назвал Украину страной «огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами».

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что сейчас не время для налаживания связей с Россией.

«В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей», — сказал он на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.

Посол РФ в Токио Михаил Галузин призвал Японию прекратить «демонтаж российско-японских связей, не приносящий никаких выгод самой Японии».

По его словам, решение продолжить санкционное давление на Россию отдаляет перспективы возвращения отношений в нормальное русло.

Реакции: люди , сообщества

ООН не хватает средств для финансирования своих гуманитарных программ по всему миру, поскольку большая часть средств направляется на Украину, пишет The New York Times.

«Это крупнейший финансовый дефицит, с которым мы когда-либо сталкивались. Он случился главным образом потому, что быстро растет число уязвимых людей, которым нужна поддержка», — приводит издание слова заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

Советский районный суд Уфы, признавший лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука виновным в дискредитации Вооруженных Сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), обнародовал мотивировочную часть решения.

Там, в частности, говорится, что в спорном высказывании господина Шевчука на концерте в Уфе 18 мая содержится негативная оценка решения президента о проведении специальной военной операции на Украине, выраженная в неявной форме.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге.

Напомним, власти Риги уже демонтировали три крупные скульптуры советских воинов-освободителей в столичном парке Победы. Как сообщил портал Delfi, тяжелая техника приступила к демонтажу фигуры Матери-Родины.

Первый магазин с сувенирами и одеждой от Александра Лукашенко с его самыми известными цитатами открылся в павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ в Москве.

Крупнейшее в России издательство учебной литературы «Просвещение» внесет Донецкую и Луганскую Народные Республики в картографические материалы .

. Superjob включил Херсонскую область в раздел «Россия». По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Катерины Губаревой , данный шаг даст жителям области дополнительные возможности , в частности , подать заявление в Центр занятости лично или параллельно искать вакансии через онлайн-ресурс.

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Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 59,74 ₽

EUR 59,53₽

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Отличного дня! Кстати, вот что произошло 22 августа: «Сирены ПВО продолжают беспокоить Севастополь, тапочки Crocs вернулись в Россию, а TJ закрывается из-за нехватки денег».