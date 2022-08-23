Сирены ПВО продолжают беспокоить Севастополь, тапочки Crocs вернулись в Россию, а TJ закрывается из-за нехватки денег. Что еще произошло 22 августа

Что произошло 22 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 22 августа

Минобороны РФ , брифинг 22 августа Высокоточным оружием поражен пункт управления 102 бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 бойцов и 14 единиц военной техники. В результате сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28 механизированной бригады уничтожено более 50 бойцов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники. Огневыми ударами по позициям 72 механизированной бригады, 112 бригады и 101 бригады территориальной обороны уничтожено до 100 бойцов, два танка и 15 автомобилей. За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода украинских РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Кодема и Соледар, три взвода орудий «Гиацинт-Б», а также два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях. Российскими средствами ПВО сбиты пять украинских беспилотников. Кроме того, уничтожено в воздухе тринадцать снарядов РСЗО, в том числе восемь реактивных снарядов «Хаймарс». Всего с начала спецоперации уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотников, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин РСЗО, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 единиц спецтехники.

ВСУ обстреливают Новую Каховку в Херсонской области из РСЗО HIMARS , сообщил замглавы ВГА.

в Херсонской области из РСЗО HIMARS сообщил замглавы ВГА. В Севастополе сработала ПВО , на большой высоте сбит объект , предварительно , беспилотник , сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В 18:15 мск в районе Верхнесадового сработала система ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно, снова беспилотник», — говорится в сообщении.

ВСУ ударили по Энергодару , где расположена ЗАЭС , предварительно , из американского дальнобойного вооружения , один человек погиб , один пострадал , заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

, где расположена ЗАЭС предварительно из американского дальнобойного вооружения один человек погиб один пострадал заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РФ запросила проведение 23 августа срочного заседания СБ ООН по ситуации вокруг ЗАЭС — ТАСС.

срочного заседания СБ ООН по ситуации вокруг ЗАЭС — ТАСС. Глава сербского МВД Александр Вулин провел в понедельник в Москве переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Экономика , что с ней происходит

Газпром согласился в исключительном порядке перенести срок оплаты аванса Молдовагазом за поставки российского газа в августе до 1 сентября , говорится в сообщении холдинга.

, говорится в сообщении холдинга. Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Газпром- нефти перевести совместное предприятие с Shell Salym Petroleum Development из нидерландской в российскую юрисдикцию .

. Цены на газ в Европе в ходе торгов превысили 3 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м впервые с марта на фоне объявления о полной остановке газопровода «Северный поток» на трехдневный ремонт.

за 1 тыс. куб. м впервые с марта на фоне объявления о полной остановке газопровода «Северный поток» на трехдневный ремонт. Росатом подал шесть исков на 3 млрд долларов к финской Fennovoima . Детали исковых заявлений конфиденциальны , говорится в сообщении госкорпорации.

подал шесть исков на 3 млрд долларов к финской . Детали исковых заявлений конфиденциальны говорится в сообщении госкорпорации. Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход из украинского порта судна с несколькими тысячами тонн продовольствия. Сухогруз Kafkam Etler с 2 437 тонн кукурузы отправится из Черноморска в Турцию. Выход судна из украинского порта запланирован на 23 августа.

с 2 437 тонн кукурузы отправится из Черноморска в Турцию. Выход судна из украинского порта запланирован на 23 августа. Автомобильные дилеры ожидают официального старта продаж обновленной Lada Niva Travel 28 августа , сообщили ТАСС представители нескольких крупных дилерских сетей «Автоваза». Рекомендованная розничная цена автомобиля составляет почти 1 млн рублей.

Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel покинет российский рынок 1 октября, сообщает РБК.

Один из крупнейших производителей салатных смесей «Белая дача» Виктора Семенова планирует начать импорт сырья из Ирана. Ранее холдинг работал с поставщиками из Италии и Сербии , но с началом кризиса вынужден искать им замену — «Коммерсант».

Виктора Семенова планирует начать импорт сырья из Ирана. Ранее холдинг работал с поставщиками из Италии и Сербии но с началом кризиса вынужден искать им замену — «Коммерсант». Магазины Crocs возобновляют свою работу в торговых центрах «Афимолл» и «Метрополис», которые расположены в Москве , однако онлайн-продаж пока не планируется. Компания будет работать под управлением нового оператора — ООО «Клэр».

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на свои российские заводы. В работающем состоянии они могли бы стоить до 4,4 млрд рублей , но заводы были остановлены в марте.

Реакции политиков

Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что считает своей целью в ближайшее время организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. Как отметил президент Турции , встреча Путина и Зеленского могла бы «разрешить кризис» на Украине.

заявил что считает своей целью в ближайшее время организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. Как отметил президент Турции встреча Путина и Зеленского могла бы «разрешить кризис» на Украине. Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время логистики поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС , заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий .

заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ . Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения выдачи виз гражданам России и считают необходимым проводить грань между действиями российских властей и рядовыми гражданами страны , говорится в заявлении официального представители Госдепартамента .

говорится в заявлении официального представители . Диалог должен возобладать в ситуации вокруг Запорожской АЭС , заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

Он добавил, что организация располагает логистикой и ресурсами в области безопасности для поездки МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев.

Китай следит за ситуацией вокруг убийства Дарьи Дугиной, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«Мы отметили сообщения в СМИ о произошедшем. Мы обеспокоены этими трагическими событиями. Я продолжу следить за ситуацией и надеюсь, что в результате расследования станет ясно, что произошло. Такие атаки, совершенно очевидно, в нынешний критический момент не отвечают ничьим интересам», — сказал он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не поддерживает идею введения в сообществе запрета на выдачу виз всем россиянам.

Первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже 29−30 августа.

«Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, мы постоянно говорим об этом со всеми нашими партнерами. <…> До конца этого месяца, я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном», — сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.

Реакции: люди , сообщества

Украина нуждается в помощи со стороны Запада, поэтому во многом ее действия зависят от позиции США, ФРГ и Франции, считает обозреватель германской Die Welt Кристоф Шлиц.

«Ясно, что вопреки публичным заявлениям о праве Киева на самоопределение именно президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон решают, что делать Владимиру Зеленскому. В первую очередь, потому что без финансовой и военной помощи со стороны Запада Украина была бы совершенно беспомощна», — пишет он.

Дружественные страны могут быть привлечены к созданию Российской орбитальной станции, заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов . Он добавил, что перерывов в пилотируемой программе РФ при переходе с МКС к РОС не будет.

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за слова о Крыме.

На сайте приводят слова Уотерса, которые администраторы считают «угрожающими безопасности Украины»: «Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия. Но что я хочу сказать, так это что сейчас политическая верхушка США не понимает истинного смысла соглашений».

Информация , которую вы могли пропустить

Канадская компания IMAX запретила показывать российские фильмы в своем формате, рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в интервью РБК.

По его словам, IMAX грозят суды, если компания не вернется на российский рынок и не отменит запрет на показ фильмов в своем формате.

Портал TJournal прекратит работу 10 сентября. Издание поясняет, что решение о закрытии было принято из-за нехватки средств для развития и поддержки работы портала.

В марте Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу TJournal по требованию Генпрокуратуры.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

USD 59,13 ₽

EUR 59,39₽

Отличного вторника! Вот что произошло 21 августа: «ПВО срабатывает в Крыму, Америка получает сверхприбыли на поставках газа, а Британия экономит на электричестве».