Сирены ПВО продолжают беспокоить Севастополь, тапочки Crocs вернулись в Россию, а TJ закрывается из-за нехватки денег. Что еще произошло 22 августа

Главное за 22 августа
Минобороны РФ, брифинг 22 августа
Высокоточным оружием поражен пункт управления 102 бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 бойцов и 14 единиц военной техники.
В результате сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28 механизированной бригады уничтожено более 50 бойцов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
Огневыми ударами по позициям 72 механизированной бригады, 112 бригады и 101 бригады территориальной обороны уничтожено до 100 бойцов, два танка и 15 автомобилей.
За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Кроме того, уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода украинских РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Кодема и Соледар, три взвода орудий «Гиацинт-Б», а также два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.
Российскими средствами ПВО сбиты пять украинских беспилотников. Кроме того, уничтожено в воздухе тринадцать снарядов РСЗО, в том числе восемь реактивных снарядов «Хаймарс».
Всего с начала спецоперации уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотников, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин РСЗО, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 единиц спецтехники.
- ВСУ обстреливают Новую Каховку в Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщил замглавы ВГА.
- В Севастополе сработала ПВО, на большой высоте сбит объект, предварительно, беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«В 18:15 мск в районе Верхнесадового сработала система ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно, снова беспилотник», — говорится в сообщении.
- ВСУ ударили по Энергодару, где расположена ЗАЭС, предварительно, из американского дальнобойного вооружения, один человек погиб, один пострадал, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
- РФ запросила проведение 23 августа срочного заседания СБ ООН по ситуации вокруг ЗАЭС — ТАСС.
- Глава сербского МВД Александр Вулин провел в понедельник в Москве переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Экономика, что с ней происходит
- Газпром согласился в исключительном порядке перенести срок оплаты аванса Молдовагазом за поставки российского газа в августе до 1 сентября, говорится в сообщении холдинга.
- Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Газпром- нефти перевести совместное предприятие с Shell Salym Petroleum Development из нидерландской в российскую юрисдикцию.
- Цены на газ в Европе в ходе торгов превысили 3 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м впервые с марта на фоне объявления о полной остановке газопровода «Северный поток» на трехдневный ремонт.
- Росатом подал шесть исков на 3 млрд долларов к финской Fennovoima. Детали исковых заявлений конфиденциальны, говорится в сообщении госкорпорации.
- Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход из украинского порта судна с несколькими тысячами тонн продовольствия. Сухогруз Kafkam Etler с 2 437 тонн кукурузы отправится из Черноморска в Турцию. Выход судна из украинского порта запланирован на 23 августа.
- Автомобильные дилеры ожидают официального старта продаж обновленной Lada Niva Travel 28 августа, сообщили ТАСС представители нескольких крупных дилерских сетей «Автоваза». Рекомендованная розничная цена автомобиля составляет почти 1 млн рублей.
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Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel покинет российский рынок 1 октября, сообщает РБК.
- Один из крупнейших производителей салатных смесей «Белая дача» Виктора Семенова планирует начать импорт сырья из Ирана. Ранее холдинг работал с поставщиками из Италии и Сербии, но с началом кризиса вынужден искать им замену — «Коммерсант».
- Магазины Crocs возобновляют свою работу в торговых центрах «Афимолл» и «Метрополис», которые расположены в Москве, однако онлайн-продаж пока не планируется. Компания будет работать под управлением нового оператора — ООО «Клэр».
- Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на свои российские заводы. В работающем состоянии они могли бы стоить до 4,4 млрд рублей, но заводы были остановлены в марте.
Реакции политиков
- Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает своей целью в ближайшее время организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. Как отметил президент Турции, встреча Путина и Зеленского могла бы «разрешить кризис» на Украине.
- Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время логистики поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
- Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения выдачи виз гражданам России и считают необходимым проводить грань между действиями российских властей и рядовыми гражданами страны, говорится в заявлении официального представители Госдепартамента.
- Диалог должен возобладать в ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.
Он добавил, что организация располагает логистикой и ресурсами в области безопасности для поездки МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев.
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Китай следит за ситуацией вокруг убийства Дарьи Дугиной, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.
«Мы отметили сообщения в СМИ о произошедшем. Мы обеспокоены этими трагическими событиями. Я продолжу следить за ситуацией и надеюсь, что в результате расследования станет ясно, что произошло. Такие атаки, совершенно очевидно, в нынешний критический момент не отвечают ничьим интересам», — сказал он.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не поддерживает идею введения в сообществе запрета на выдачу виз всем россиянам.
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Первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже 29−30 августа.
«Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, мы постоянно говорим об этом со всеми нашими партнерами. <…> До конца этого месяца, я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном», — сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.
Реакции: люди, сообщества
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Украина нуждается в помощи со стороны Запада, поэтому во многом ее действия зависят от позиции США, ФРГ и Франции, считает обозреватель германской Die Welt Кристоф Шлиц.
«Ясно, что вопреки публичным заявлениям о праве Киева на самоопределение именно президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон решают, что делать Владимиру Зеленскому. В первую очередь, потому что без финансовой и военной помощи со стороны Запада Украина была бы совершенно беспомощна», — пишет он.
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Дружественные страны могут быть привлечены к созданию Российской орбитальной станции, заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов. Он добавил, что перерывов в пилотируемой программе РФ при переходе с МКС к РОС не будет.
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Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за слова о Крыме.
На сайте приводят слова Уотерса, которые администраторы считают «угрожающими безопасности Украины»: «Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия. Но что я хочу сказать, так это что сейчас политическая верхушка США не понимает истинного смысла соглашений».
Информация, которую вы могли пропустить
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Канадская компания IMAX запретила показывать российские фильмы в своем формате, рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в интервью РБК.
По его словам, IMAX грозят суды, если компания не вернется на российский рынок и не отменит запрет на показ фильмов в своем формате.
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Портал TJournal прекратит работу 10 сентября. Издание поясняет, что решение о закрытии было принято из-за нехватки средств для развития и поддержки работы портала.
В марте Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу TJournal по требованию Генпрокуратуры.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 59,13₽
- EUR 59,39₽
Отличного вторника! Вот что произошло 21 августа: «ПВО срабатывает в Крыму, Америка получает сверхприбыли на поставках газа, а Британия экономит на электричестве».