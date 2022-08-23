23 августа
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Политика

Сирены ПВО продолжают беспокоить Севастополь, тапочки Crocs вернулись в Россию, а TJ закрывается из-за нехватки денег. Что еще произошло 22 августа

Что произошло 22 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 22 августа

Минобороны РФ, брифинг 22 августа

Высокоточным оружием поражен пункт управления 102 бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 бойцов и 14 единиц военной техники.

В результате сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28 механизированной бригады уничтожено более 50 бойцов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

Огневыми ударами по позициям 72 механизированной бригады, 112 бригады и 101 бригады территориальной обороны уничтожено до 100 бойцов, два танка и 15 автомобилей.

За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Кроме того, уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода украинских РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Кодема и Соледар, три взвода орудий «Гиацинт-Б», а также два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Российскими средствами ПВО сбиты пять украинских беспилотников. Кроме того, уничтожено в воздухе тринадцать снарядов РСЗО, в том числе восемь реактивных снарядов «Хаймарс».

Всего с начала спецоперации уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотников, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин РСЗО, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 единиц спецтехники.

  • ВСУ обстреливают Новую Каховку в Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщил замглавы ВГА.
  • В Севастополе сработала ПВО, на большой высоте сбит объект, предварительно, беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В 18:15 мск в районе Верхнесадового сработала система ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно, снова беспилотник», — говорится в сообщении.

  • ВСУ ударили по Энергодару, где расположена ЗАЭС, предварительно, из американского дальнобойного вооружения, один человек погиб, один пострадал, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
  • РФ запросила проведение 23 августа срочного заседания СБ ООН по ситуации вокруг ЗАЭС — ТАСС.
  • Глава сербского МВД Александр Вулин провел в понедельник в Москве переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Экономика, что с ней происходит

  • Газпром согласился в исключительном порядке перенести срок оплаты аванса Молдовагазом за поставки российского газа в августе до 1 сентября, говорится в сообщении холдинга.
  • Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Газпром- нефти перевести совместное предприятие с Shell Salym Petroleum Development из нидерландской в российскую юрисдикцию.
  • Цены на газ в Европе в ходе торгов превысили 3 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м впервые с марта на фоне объявления о полной остановке газопровода «Северный поток» на трехдневный ремонт.
  • Росатом подал шесть исков на 3 млрд долларов к финской Fennovoima. Детали исковых заявлений конфиденциальны, говорится в сообщении госкорпорации.
  • Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход из украинского порта судна с несколькими тысячами тонн продовольствия. Сухогруз Kafkam Etler с 2 437 тонн кукурузы отправится из Черноморска в Турцию. Выход судна из украинского порта запланирован на 23 августа.
  • Автомобильные дилеры ожидают официального старта продаж обновленной Lada Niva Travel 28 августа, сообщили ТАСС представители нескольких крупных дилерских сетей «Автоваза». Рекомендованная розничная цена автомобиля составляет почти 1 млн рублей.

  • Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel покинет российский рынок 1 октября, сообщает РБК.

  • Один из крупнейших производителей салатных смесей «Белая дача» Виктора Семенова планирует начать импорт сырья из Ирана. Ранее холдинг работал с поставщиками из Италии и Сербии, но с началом кризиса вынужден искать им замену — «Коммерсант».
  • Магазины Crocs возобновляют свою работу в торговых центрах «Афимолл» и «Метрополис», которые расположены в Москве, однако онлайн-продаж пока не планируется. Компания будет работать под управлением нового оператора — ООО «Клэр».
  • Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на свои российские заводы. В работающем состоянии они могли бы стоить до 4,4 млрд рублей, но заводы были остановлены в марте.

Реакции политиков

  • Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает своей целью в ближайшее время организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. Как отметил президент Турции, встреча Путина и Зеленского могла бы «разрешить кризис» на Украине.
  • Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время логистики поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
  • Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения выдачи виз гражданам России и считают необходимым проводить грань между действиями российских властей и рядовыми гражданами страны, говорится в заявлении официального представители Госдепартамента.
  • Диалог должен возобладать в ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

Он добавил, что организация располагает логистикой и ресурсами в области безопасности для поездки МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев.

  • Китай следит за ситуацией вокруг убийства Дарьи Дугиной, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«Мы отметили сообщения в СМИ о произошедшем. Мы обеспокоены этими трагическими событиями. Я продолжу следить за ситуацией и надеюсь, что в результате расследования станет ясно, что произошло. Такие атаки, совершенно очевидно, в нынешний критический момент не отвечают ничьим интересам», — сказал он.

  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не поддерживает идею введения в сообществе запрета на выдачу виз всем россиянам.

  • Первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже 29−30 августа.

«Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, мы постоянно говорим об этом со всеми нашими партнерами. <…> До конца этого месяца, я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном», — сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.

Реакции: люди, сообщества

  • Украина нуждается в помощи со стороны Запада, поэтому во многом ее действия зависят от позиции США, ФРГ и Франции, считает обозреватель германской Die Welt Кристоф Шлиц.

«Ясно, что вопреки публичным заявлениям о праве Киева на самоопределение именно президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон решают, что делать Владимиру Зеленскому. В первую очередь, потому что без финансовой и военной помощи со стороны Запада Украина была бы совершенно беспомощна», — пишет он.

  • Дружественные страны могут быть привлечены к созданию Российской орбитальной станции, заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов. Он добавил, что перерывов в пилотируемой программе РФ при переходе с МКС к РОС не будет.

  • Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за слова о Крыме.

На сайте приводят слова Уотерса, которые администраторы считают «угрожающими безопасности Украины»: «Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия. Но что я хочу сказать, так это что сейчас политическая верхушка США не понимает истинного смысла соглашений».

Информация, которую вы могли пропустить

  • Канадская компания IMAX запретила показывать российские фильмы в своем формате, рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в интервью РБК.

По его словам, IMAX грозят суды, если компания не вернется на российский рынок и не отменит запрет на показ фильмов в своем формате.

  • Портал TJournal прекратит работу 10 сентября. Издание поясняет, что решение о закрытии было принято из-за нехватки средств для развития и поддержки работы портала.

В марте Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу TJournal по требованию Генпрокуратуры.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

  • USD 59,13
  • EUR 59,39₽

Отличного вторника! Вот что произошло 21 августа: «ПВО срабатывает в Крыму, Америка получает сверхприбыли на поставках газа, а Британия экономит на электричестве».

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