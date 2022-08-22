ПВО срабатывает в Крыму, Америка получает сверхприбыли на поставках газа, а Британия экономит на электричестве. Что еще произошло 21 августа

Что произошло 21 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 21 августа

Минобороны РФ , брифинг 21 августа Высокоточными ракетами «Калибр» в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами HIMARS и зенитным комплексам западного производства. Ударом ВКС в Запорожской области уничтожен склад горючего 102 бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники. В результате огневых ударов по позициям 2 батальона 28 механизированной бригады, а также 18 батальона 35 бригады морской пехоты, безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также 7 единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены шесть пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 167 районах, и уничтожены: 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, два склада горючего для военной техники, а также артиллерийская батарея. Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (запрещен на территории России), а также две американские гаубицы М777. Средствами ПВО сбиты девять беспилотников и перехвачен один снаряд РСЗО «Ольха». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета.

Четыре судна с сельскохозяйственной продукцией вышли утром 21 августа из украинских портов Одесса , Черноморск и Южный , они вывозят 33,3 тыс. тонн продовольствия , сообщили в Минобороны Турции. С 1 августа всего из портов Украины вывезено свыше 656,3 тыс. тонн зерна.

с сельскохозяйственной продукцией вышли утром 21 августа из украинских портов Одесса Черноморск и Южный они вывозят 33,3 тыс. тонн продовольствия сообщили в Минобороны Турции. С 1 августа всего из портов Украины вывезено свыше 656,3 тыс. тонн зерна. Немецкие производители оружия планируют поставить Украине 20 ракетных установок калибра 70 мм на военных автомобилях и 2 тыс. ракет .

калибра 70 мм на военных автомобилях и . Лидеры США , Великобритании , Германии и Франции выступили за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС на Украине и поддержали диалог о ее посещении миссией Международного агентства по атомной энергии , говорится в совместном заявлении.

Великобритании Германии и Франции выступили на Запорожской АЭС на Украине и поддержали диалог о ее посещении миссией Международного агентства по атомной энергии говорится в совместном заявлении. Системы ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории , в Севастополе , в Казачке и в районе мыса Херсонес. В Мелитополе ПВО сбила украинский беспилотник. ВСУ попытались обстрелять Каховскую ГЭС и Новую Каховку , в городе не менее десяти раз сработала система ПВО.

Экономика , что с ней происходит

Газовый кризис в Европе приносит колоссальные прибыли коммерсантам , продающим американский газ европейским странам , их доход может достигать $200 млн за одну поставку , пишет в воскресном выпуске швейцарская газета Blick.

коммерсантам продающим американский газ европейским странам их доход может достигать $200 млн за одну поставку пишет в воскресном выпуске швейцарская газета Blick. Оператор единой британской энергосистемы — компания National Grid работает над мерами , которые бы стимулировали клиентов сократить потребление электроэнергии в холодное время года. Компания готова с конца осени выплачивать до £6 за каждый сэкономленный кВт⋅час тем домохозяйствам , которые снизят потребление электричества.

которые бы стимулировали клиентов электроэнергии в холодное время года. Компания готова с конца осени выплачивать до £6 за каждый сэкономленный кВт⋅час тем домохозяйствам которые снизят потребление электричества. Средний годовой счет британских домохозяйств за электричество может достичь в апреле следующего года £6 тыс. ($7,1 тыс.). Такой прогноз консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione привела в субботу вечером газета The Daily Telegraph.

($7,1 тыс.). Такой прогноз консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione привела в субботу вечером газета The Daily Telegraph. Белорусская экономика находится в сбалансированном состоянии , несмотря на западные санкции. По словам замминистра экономики Дмитрия Ярошевича , белорусским предприятиям удалось отработать новые логистические маршруты и перестроиться. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь-1».

, несмотря на западные санкции. По словам замминистра экономики Дмитрия Ярошевича белорусским предприятиям удалось отработать новые логистические маршруты и перестроиться. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь-1». Украина 22 августа отправит первый с 1999 года товарный поезд в Молдавию . Об этом в воскресенье сообщило ТАСС.

. Об этом в воскресенье сообщило ТАСС. Предприятия Херсонской области , брошенные украинскими собственниками , признают бесхозными и передадут под внешнее управление , заявил глава пророссийского правительства региона Сергей Елисеев.

брошенные украинскими собственниками признают бесхозными и , заявил глава пророссийского правительства региона Сергей Елисеев. На 50% снизился турпоток в Крым по итогам сезона. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина , 95% туристов прибыли в Крым на машине , еще 5% — на поезде. При этом турпоток в Дагестан вырос на 40%, в Абхазию — на 10%.

Крым. CC0

Несмотря на постепенное восстановление спроса , рынку вторичной недвижимости пока не удается вернуться к росту цен: за месяц средние цены немного снизились , пишет «Коммерсант».

рынку вторичной недвижимости пока к росту цен: за месяц средние цены немного снизились пишет «Коммерсант». Согласно Mall Index , по итогам первой половины августа посещаемость торговых центров Москвы оказалась на 11% ниже , чем в 2021 году , на 18% ниже уровня 2020 года и на 23% — 2019 года. Похожие данные приводит Rstat Index: показатели снизились на 9 , 18 и 39% соответственно. Среди прочего на посещаемости сказывается массовый уход западных брендов из России.

Политика: встречи и обсуждения

Россия никогда не отступит от традиционных ценностей , заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем российского флага.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим. Правда и справедливость, солидарность и милосердие, уважение к многовековой непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать нашу Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемона» — сказал Путин.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал крайне важным для мировых рынков обеспечение беспрепятственного вывоза по Черному морю сельхозпродукции из Украины и России. «Увеличение экспорта продовольствия и удобрений из Украины и России является критически важным для мировых продовольственных рынков и будет способствовать снижению цен на продовольствие», — сказал он.

Реакции: люди , сообщества

Международная федерация хоккея на льду не планирует допускать сборные России и Белоруссии к соревнованиям в 2023 году , «решения будут обновляться от сезона к сезону».

не планирует допускать сборные России и Белоруссии к соревнованиям в 2023 году «решения будут обновляться от сезона к сезону». Лидер группы «Сплин» Александр Васильев на фестивале «Чернозем» в Воронежской области выразил надежду , что уехавшие из России группы и артисты вернутся в страну и будут выступать. «Мы надеемся , что наступит светлый день , когда все вернутся , и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода», — сказал музыкант. После этого группа «Сплин» исполнила песню «Выхода нет».

Александр Васильев и группа «Сплин» в Барнауле. Оксана Килина.

Информация , которую вы могли пропустить

Мемориал на месте крупнейшего в Литве захоронения советских воинов , павших во время Великой Отечественной войны , на Антакальнисском кладбище столицы будет демонтирован в сентябре , сообщило национальное радио Литвы.

павших во время Великой Отечественной войны на Антакальнисском кладбище столицы в сентябре сообщило национальное радио Литвы. В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла 29-летняя дочь Александра Дугина, которого называют идеологом «русского мира». СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным Telegram-канала 112 , Дугин должен был ехать в машине с дочерью , но в последний момент пересел в другой автомобиль. Убийство по заказу считается основной версией подрыва автомашины.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

USD 59,13₽

EUR 59,39₽

Хорошего дня! Кстати, вот что произошло 20 августа: «Беспилотник сбит в Севастополе, Haval локализуется в России, а пенсионеров из Европы приглашают зимовать в Турцию».