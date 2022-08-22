ПВО срабатывает в Крыму, Америка получает сверхприбыли на поставках газа, а Британия экономит на электричестве. Что еще произошло 21 августа

Главное за 21 августа
Минобороны РФ, брифинг 21 августа
Высокоточными ракетами «Калибр» в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами HIMARS и зенитным комплексам западного производства.
Ударом ВКС в Запорожской области уничтожен склад горючего 102 бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.
В результате огневых ударов по позициям 2 батальона 28 механизированной бригады, а также 18 батальона 35 бригады морской пехоты, безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также 7 единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены шесть пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 167 районах, и уничтожены: 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, два склада горючего для военной техники, а также артиллерийская батарея.
Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (запрещен на территории России), а также две американские гаубицы М777.
Средствами ПВО сбиты девять беспилотников и перехвачен один снаряд РСЗО «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Четыре судна с сельскохозяйственной продукцией вышли утром 21 августа из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный, они вывозят 33,3 тыс. тонн продовольствия, сообщили в Минобороны Турции. С 1 августа всего из портов Украины вывезено свыше 656,3 тыс. тонн зерна.
- Немецкие производители оружия планируют поставить Украине 20 ракетных установок калибра 70 мм на военных автомобилях и 2 тыс. ракет.
- Лидеры США, Великобритании, Германии и Франции выступили за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС на Украине и поддержали диалог о ее посещении миссией Международного агентства по атомной энергии, говорится в совместном заявлении.
- Системы ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории, в Севастополе, в Казачке и в районе мыса Херсонес. В Мелитополе ПВО сбила украинский беспилотник. ВСУ попытались обстрелять Каховскую ГЭС и Новую Каховку, в городе не менее десяти раз сработала система ПВО.
Экономика, что с ней происходит
- Газовый кризис в Европе приносит колоссальные прибыли коммерсантам, продающим американский газ европейским странам, их доход может достигать $200 млн за одну поставку, пишет в воскресном выпуске швейцарская газета Blick.
- Оператор единой британской энергосистемы — компания National Grid работает над мерами, которые бы стимулировали клиентов сократить потребление электроэнергии в холодное время года. Компания готова с конца осени выплачивать до £6 за каждый сэкономленный кВт⋅час тем домохозяйствам, которые снизят потребление электричества.
- Средний годовой счет британских домохозяйств за электричество может достичь в апреле следующего года £6 тыс. ($7,1 тыс.). Такой прогноз консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione привела в субботу вечером газета The Daily Telegraph.
- Белорусская экономика находится в сбалансированном состоянии, несмотря на западные санкции. По словам замминистра экономики Дмитрия Ярошевича, белорусским предприятиям удалось отработать новые логистические маршруты и перестроиться. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь-1».
- Украина 22 августа отправит первый с 1999 года товарный поезд в Молдавию. Об этом в воскресенье сообщило ТАСС.
- Предприятия Херсонской области, брошенные украинскими собственниками, признают бесхозными и передадут под внешнее управление, заявил глава пророссийского правительства региона Сергей Елисеев.
- На 50% снизился турпоток в Крым по итогам сезона. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, 95% туристов прибыли в Крым на машине, еще 5% — на поезде. При этом турпоток в Дагестан вырос на 40%, в Абхазию — на 10%.
- Несмотря на постепенное восстановление спроса, рынку вторичной недвижимости пока не удается вернуться к росту цен: за месяц средние цены немного снизились, пишет «Коммерсант».
- Согласно Mall Index, по итогам первой половины августа посещаемость торговых центров Москвы оказалась на 11% ниже, чем в 2021 году, на 18% ниже уровня 2020 года и на 23% — 2019 года. Похожие данные приводит Rstat Index: показатели снизились на 9, 18 и 39% соответственно. Среди прочего на посещаемости сказывается массовый уход западных брендов из России.
Политика: встречи и обсуждения
- Россия никогда не отступит от традиционных ценностей, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем российского флага.
«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим. Правда и справедливость, солидарность и милосердие, уважение к многовековой непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать нашу Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемона» — сказал Путин.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал крайне важным для мировых рынков обеспечение беспрепятственного вывоза по Черному морю сельхозпродукции из Украины и России. «Увеличение экспорта продовольствия и удобрений из Украины и России является критически важным для мировых продовольственных рынков и будет способствовать снижению цен на продовольствие», — сказал он.
Реакции: люди, сообщества
- Международная федерация хоккея на льду не планирует допускать сборные России и Белоруссии к соревнованиям в 2023 году, «решения будут обновляться от сезона к сезону».
- Лидер группы «Сплин» Александр Васильев на фестивале «Чернозем» в Воронежской области выразил надежду, что уехавшие из России группы и артисты вернутся в страну и будут выступать. «Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода», — сказал музыкант. После этого группа «Сплин» исполнила песню «Выхода нет».
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- Мемориал на месте крупнейшего в Литве захоронения советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны, на Антакальнисском кладбище столицы будет демонтирован в сентябре, сообщило национальное радио Литвы.
- В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла 29-летняя дочь Александра Дугина, которого называют идеологом «русского мира». СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным Telegram-канала 112, Дугин должен был ехать в машине с дочерью, но в последний момент пересел в другой автомобиль. Убийство по заказу считается основной версией подрыва автомашины.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 59,13₽
- EUR 59,39₽
Хорошего дня! Кстати, вот что произошло 20 августа: «Беспилотник сбит в Севастополе, Haval локализуется в России, а пенсионеров из Европы приглашают зимовать в Турцию».