Галлюцинации и тошнота. Российские военные получат новое оборудование для борьбы с противником

Аппаратуру «Филин» установят на четырех фрегатах. Оно предназначено для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя против надводных кораблей и катеров ВМФ.
«Филин» преломляет и световое излучение. За счет этого возбуждается зрительный нерв человека и происходит обратимые расстройства органов зрения.
Добровольцы испытаний отмечали, что не могут вести прицельную стрельбу по мишеням даже при размещении станции на расстоянии до двух км. 20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как «пятно света плавает перед глазами», и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве, сказали разработчики «Филина» в «Росэлектронике».
Станции могут на дальностях до пяти тысяч метров эффективно подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, системы наведения противотанковых управляемых ракет.