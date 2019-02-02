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Политика

Галлюцинации и тошнота. Российские военные получат новое оборудование для борьбы с противником

Несколько кораблей Военно-морского флота России оборудуют специальными станциями, которые мешают прицеливанию противника. Добровольцы, испытавшие его на себе, говорят, что оно вызывает галлюцинации и тошноту, пишет РИА Новости.

Главный военно-морской парад в День ВМФ-2018.
Главный военно-морской парад в День ВМФ-2018.
http://www.kremlin.ru

Аппаратуру «Филин» установят на четырех фрегатах. Оно предназначено для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя против надводных кораблей и катеров ВМФ.

«Филин» преломляет и световое излучение. За счет этого возбуждается зрительный нерв человека и происходит обратимые расстройства органов зрения.

Добровольцы испытаний отмечали, что не могут вести прицельную стрельбу по мишеням даже при размещении станции на расстоянии до двух км. 20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как «пятно света плавает перед глазами», и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве, сказали разработчики «Филина» в «Росэлектронике».

Станции могут на дальностях до пяти тысяч метров эффективно подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, системы наведения противотанковых управляемых ракет.

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