Галлюцинации и тошнота. Российские военные получат новое оборудование для борьбы с противником

Несколько кораблей Военно-морского флота России оборудуют специальными станциями, которые мешают прицеливанию противника. Добровольцы, испытавшие его на себе, говорят, что оно вызывает галлюцинации и тошноту, пишет РИА Новости .

Аппаратуру «Филин» установят на четырех фрегатах. Оно предназначено для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя против надводных кораблей и катеров ВМФ.

«Филин» преломляет и световое излучение. За счет этого возбуждается зрительный нерв человека и происходит обратимые расстройства органов зрения.

Добровольцы испытаний отмечали, что не могут вести прицельную стрельбу по мишеням даже при размещении станции на расстоянии до двух км. 20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как «пятно света плавает перед глазами», и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве, сказали разработчики «Филина» в «Росэлектронике».

Станции могут на дальностях до пяти тысяч метров эффективно подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, системы наведения противотанковых управляемых ракет.