«Газпром» исследовал места взрывов на «Северных потоках»

Газпром допустили к обследованию мест взрывов на трубопроводах «Северный поток», заявил президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

Специалисты обнаружили две воронки — три и пять метров глубиной.

По словам главы государства, вырвало трубу длиной 40 метров, пишет bfm.ru. Всего трубы газопроводов разошлись на 259 метров. А вырванный кусок трубы изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону.

Ранее Путин назвал актом международного терроризма аварии на «Северных потоках».

По словам Путина, исполнители теракта создали прецедент, заставляющий Европу приобретать энергоресурсы по завышенным ценам.

«Логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить <…> людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии», — говорил российский лидер.

Также Роскосмос показал снимки утечки газа из «Северных потоков».

Что произошло

Сейсмологи Дании и Швеции зафиксировали мощные подземные взрывы 26 сентября. Давление в трубах газопроводов резко упало, образовались четыре утечки.