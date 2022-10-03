Роскосмос показал снимки утечки газа из «Северных потоков»

Газопроводы находятся в Балтийском море. Фотосъемка произведена космическим аппаратом «Канопус-В».
Ранее следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Что произошло
Сейсмологи Дании и Швеции зафиксировали мощные подземные взрывы 26 сентября. Давление в трубах газопроводов резко упало, образовались четыре утечки.
Между тем накануне в датском энергетическом агентстве заявили — утечек газа на газопроводе «Северный поток — 1» пока нет, сообщает «Интерфакс».
В августе президент Польши призвал демонтировать «Северный поток — 2».