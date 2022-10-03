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Политика

Роскосмос показал снимки утечки газа из «Северных потоков»

Роскосмос опубликовал фото утечки газа из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Утечка газа на "Северном потоке".
Утечка газа на "Северном потоке".
vk.com/roscosmos

Газопроводы находятся в Балтийском море. Фотосъемка произведена космическим аппаратом «Канопус-В».

Ранее следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Что произошло

Сейсмологи Дании и Швеции зафиксировали мощные подземные взрывы 26 сентября. Давление в трубах газопроводов резко упало, образовались четыре утечки.

Между тем накануне в датском энергетическом агентстве заявили — утечек газа на газопроводе «Северный поток — 1» пока нет, сообщает «Интерфакс».

В августе президент Польши призвал демонтировать «Северный поток — 2».

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