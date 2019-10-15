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15 октября
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Политика

Алтайского депутата Госдумы могут лишить неприкосновенности из-за ДТП

24 октября Государственная Дума рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с Николая Герасименко из-за ДТП, которое депутат устроил в июне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления.

Николай Герасименко.
Николай Герасименко.
архив Регионального отделения "Единой России"

«Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении его дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в документе.

Эта статья касается нарушения правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, и влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Николай Герасименко попал в ДТП в Москве.
Николай Герасименко попал в ДТП в Москве.
Telegram-канал 112.

Депутат Госдумы от Алтайского края, заслуженный врач Николай Герасименко попал в ДТП 21 июня в Москве. Он сбил 32-летнего мотоциклиста, когда перестраивался в другой ряд. По словам Герасименко, пострадавший сам в него врезался.

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