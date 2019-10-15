Алтайского депутата Госдумы могут лишить неприкосновенности из-за ДТП

«Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении его дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в документе.
Эта статья касается нарушения правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, и влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Депутат Госдумы от Алтайского края, заслуженный врач Николай Герасименко попал в ДТП 21 июня в Москве. Он сбил 32-летнего мотоциклиста, когда перестраивался в другой ряд. По словам Герасименко, пострадавший сам в него врезался.